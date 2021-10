A Propaganda Live su La7, nella puntata in programma stasera, venerdì 15 ottobre 2021, Diego Bianchi ospiterà il neo Premio Nobel per la fisica, il Professor Giorgio Parisi. L’appuntamento è come sempre alle ore 21.15. Ma andiamo a vedere quali altre novità ci riserva la prossima puntata di Propaganda Live.

Propaganda Live su La7, anticipazioni: arriva il Premio Nobel Giorgio Parisi

Una puntata speciale e come sempre ricca di ospiti, servizi, reportage e tante sorprese quella di Propaganda Live su La7 in programma venerdì 15 ottobre 2021. Oltre all’esclusiva di avere ospite il neo Premio Nobel Giorgio Parisi, Diego Bianchi intervisterà in esclusiva il mito del rock Patti Smith. La rock star parlerà della sua visione del mondo attraverso la musica, delle emozione del ritorno ai concerti live, del suo paese e dell’importanza del voto.

Oltre a Giorgio Parisi e Patti Smith, Diego Bianchi ospiterà: Roberto Saviano e molti altri

Tra gli ospiti del salotto televisivo di Propaganda Live su La7 ci saranno inoltre: lo scrittore Roberto Saviano e il disegnatore israeliano Asaf Hanuka. Nel corso della puntata non mancheranno i servizi di Andrea Pennacchi e il monologo di Valerio Aprea. A rappresentare la musica, oltre all’intervista alla grande Patti Smith, sul palcoscenico salirà per esibirsi la band Lora and The Stalker.

Anche questa settimana grande spazio, come di consueto, sarà dedicato alla satira di Makkox e alla Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose e che hanno fatto discutere durante la settimana. In studio non mancheranno i consueti ospiti fissi, tra cui: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Propaganda Live su La7: dibattito sulla giornata di violenza di sabato a Roma

Durante la puntata di Propaganda Live su La7 in onda il 15 ottobre non mancherà il Reportage di Diego Bianchi. Un racconto che parte dalla giornata di violenza di sabato scorso a Roma, con la devastazione da parte dei manifestanti della sede della Cgil. Il Reportage racconterà anche della campagna elettorale verso i ballottaggi di questo fine settimana, seguendo i candidati nelle città di Roma e Torino.