Quali saranno gli ospiti nella nuova puntata di Propaganda Live in onda su La7 venerdì 27 marzo 2020? Cosa ci dicono le anticipazioni? Ebbene al fianco di Diego Bianchi, in un modo o nell’altro, viste le disposizioni sul Coronavirus, arriveranno, per intrattenere i telespettatori: Zerocalcare, Valerio Mastandrea e Ivan Zaytsev.

Propaganda Live anticipazioni 27 marzo 2020: cosa accadrà?

Nel nuovo appuntamento con Propaganda Live, ovvero con la trasmissione di Diego Bianchi, “Zoro”, in onda, in diretta, dalle 21.15 su La7, vedremo numerosi ospiti.

In primis approderà su La7 l’amatissimo fumettista Zerocalcare per parlare di attualità. Come analizzerà l’artista questo folle e preoccupante periodo che stiamo vivendo? Zerocalcare presenterà ai telespettatori della Rete di Urbano Cairo una sua nuova e esilarante inedita striscia. Proprio per questo motivo i suoi fan attendono con ansia tale momento.

Spazio poi all’attore romano Valerio Mastandrea e all’atleta olimpico Ivan Zaytsev. Insieme a loro si parlerà di molti argomento cercando di capire come stiano vivendo questo particolare periodo il mondo dello spettacolo o comunque del cinema e del teatro ed il mondo dello sport. Zoro cercherà di commentare con i due ospiti anche il rinvio delle olimpiadi di Tokio.

Propaganda Live: gli altri ospiti della serata

Durante la nuova puntata di Propaganda Live si parlerà di queste settimane complicate che tutti stiamo vivendo reclusi in casa fra ansie per la salute e interrogativi sul futuro. Come sta cambiando il nostro modo di vivere durante il Coronavirus?

L’analisi puntuale del conduttore passerà anche attraverso l’analisi dei post sui social lasciati da personaggi famosi e meno famosi fra frasi ironiche e tristi verità, fra post allarmistici e grandi accuse.

Fra gli altri ospiti di Zoro vi saranno tanti noti opinionisti come: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata.

Sono attese dai fan dello show sia le parodie di Fabio Celenza che i monologhi di Andrea Pennacchi.

L’appuntamento è dunque per venerdì 27 marzo alle 21:15 su La7