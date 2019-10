La società Sensemakers ha stilato una classifica dei programmi tv più seguiti sui social network, sommando le interazioni avute nel mese di settembre 2019 su Facebook e Instagram. In testa ovviamente i programmi prodotti e condotti da Maria De Filippi (Temptation Island e Amici), non mancano però le sorprese, sia in positivo che in negativo.

Programmi Tv, la classifica dei più seguiti sui social

Quali sono i programmi tv più seguiti sui social network? Sicuramente ve lo sarete chiesti qualche volta. Facebook e Instagram sono divenuti importantissimi, soprattutto per il mercato attuale. Essere forti sui due social network per eccellenza significa accaparrarsi una buona fetta di pubblico, oltre che di share. Di seguito la classifica dei programmi televisivi più seguiti sui social:

Temptation Island Amici X Factor Uomini e Donne Le Iene Verissimo Che tempo che fa Propaganda Detto Fatto Striscia la Notizia Tale e Quale Show Grande Fratello TG3 La vita in diretta Quarta Repubblica

Classifica programmi tv: tutte le sorprese

Commentiamo adesso la classifica stilata da Sensemakers partendo dalle sorprese in positivo. Non è un caso che ai primi due posti ci siano due programmi televisivi di punta della rete del Biscione. Temptation Island e Amici, tra l’altro, sono andati in onda proprio in questi due mesi ed hanno ottenuto ottime interazioni sui social network.

Le prime posizioni sono quasi tutte scontate, mentre la vera e propria sorpresa la troviamo alla posizione numero otto con Propoganda. Il programma televisivo, in onda su La 7 e condotto da Diego “Zoro” Bianchi” supera trasmissioni molto più pompate dallo share come Striscia la Notizia e Tale e Quale Show.

Menzione speciale anche per il TG3, che risulta essere il telegiornale più commentato e seguito della televisione italiana sui social network.

Per quanto riguarda, invece, le sorprese in negativo. Impossibile non menzionare l’assenza dei programmi di Barbara D’Urso, da sempre fortissimi sui social network. Non riusciamo veramente a spiegare l’assenza di Pomeriggio Cinque e sopratutto di Live – Non è la D’Urso.