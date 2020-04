Due amati programmi di Mediaset svettano nella classifica degli show televisivi più attivi sui social nel mese di marzo 2020. Parliamo di Amici di Maria De Filippi e de Le Iene, trasmissioni che, insieme a Che tempo che fa, si posizionano nei primi tre posti della Top 15 pubblicata da “Primaonline”.

Programmi Rai e Mediaset primi in classifica: Amici, Che tempo che fa e Le Iene i più attivi sui social a marzo 2020

Elaborata da “Sensemakers”, infatti, la classifica dei programmi tv più attivi sui social nel mese di marzo vede sul podio: 1) Amici (in vetta con 10 milioni di interazioni e 24 milioni di video views); 2) Che tempo che fa (al secondo posto con 5 milioni di interazioni e 59,1 milioni di visualizzazioni video); 3) Le Iene (sul terzo gradino con 4,5 e 113 milioni).

Mediaset, però, compare in graduatoria anche con altre cinque trasmissioni: Grande Fratello Vip (al quarto posto con 2,7 milioni di interazioni e 41,9 milioni di video views); Verissimo (al quinto con 1,6 e 3,6 milioni); Uomini e donne (al settimo con 1,3 e 12,9 milioni); Striscia la notizia (al nono con 1,1 e 17,3 milioni); C’è posta per te (al tredicesimo con 466 mila e 4,9 milioni).

Per quanto riguarda la Rai, invece, oltre al talk show di Rai 2 condotto da Fabio Fazio, spuntano anche: Pechino Express (all’ottavo posto con 1,1 milioni di interazioni e 5,4 k di video visualizzazioni); Don Matteo 12 (al dodicesimo con 664 k e 1,9 milioni); Tg1 (al quattordicesimo con 442 k e 12,4 m); Tg3 (al quindicesimo e ultimo con 425 k e 16,3 m).

Infine, per gli altri canali, in classifica compaiono il programma di La7 Propaganda Live (all’undicesimo posto con 697 k e 186 k) e i due show di Sky e Tv8, Masterchef e Italia’s got talent (rispettivamente al sesto e decimo posto con 1,4 m – 14,4 m e 727 k – 16,8 m).

Amici ma non solo: la classifica dei post più condivisi sui social a marzo 2020

E Amici “regna” in classifica anche per quanto riguarda i post più condivisi sui social a marzo 2020. A guardare i primi posti della graduatoria “Top performing post”, infatti, per il talent di Canale 5 sono cinque i contenuti con il maggior numero di condivisioni: