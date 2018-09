Programmazione TV Serie A, partite 5 giornata su DAZN e Sky

Scopriamo la programmazione completa di tutte le partite della 5° giornata del campionato di Serie A trasmesse in diretta su DAZN e Sky

Si riaccendono i riflettori sul campionato italiano di Serie A, che questa settimana torna in campo con le partite della 5ª giornata. Tre giornate di incontri che vedremo in campo rispettivamente venerdì 21 con l’anticipo di campionato, sabato 22 e domenica 23 settembre con le restanti partite trasmesse diretta televisiva su DAZN e Sky. Ecco tutti gli appuntamenti e dove seguirli in tv.

Serie A 2018 – 2019: le partite della quinta giornata

La quinta giornata di Serie A promette scintille. A cominciare dall’anticipo di campionato che vedrà scendere in campo, venerdì 21 settembre alle ore 20.30 il Sassuolo contro l’Empoli. Entrambi alla ricerca di una vittoria, in particolare l’Empoli che al momento ha soltanto 4 punti nella classifica generale.

Si entra poi nel vivo del campionato con gli anticipi di sabato 22 settembre. Tre match che saranno trasmessi su Sky e DAZN. La pay tv trasmetterà Parma-Cagliari e Fiorentina-Spal, mentre DAZN alle ore 20.30 manderà in onda la sfida tra Sampdoria-Inter, con la squadra nerazzurra alla disperata ricerca di una vittoria. Dopo la sconfitta in casa con il Parma, la squadra di Luciano Spalletti deve assolutamente conquistare 3 punti per lasciare la zona bassa della classifica.

Domenica 23 settembre le ultime partite di una 5ª giornata destinata a smuovere un pò le cose in classifica. Dopo le prime quattro partite, la classifica della Seria A vede in vetta sempre la Juventus con 12 punti.

A seguire Spal e Napoli a quota 9 punti, Sassuolo 7 punti e a quota 6 Fiorentina, Sampdoria, Genoa e Lazio. Solo 4 punti per l’Inter, mentre fanalino di coda a -1 è il Chievo.

Serie A, 5ª giornata: dove vedere le partite in tv

Venerdì 21 settembre

Anticipo di campionato:

ore 20.30 SASSUOLO-EMPOLI in diretta live su SKY

Sabato 22 settembre 2018

Anticipi di campionato:

ore 15.00 PARMA-CAGLIARI in diretta live su SKY

ore 18.00 FIORENTINA-SPAL in diretta live su SKY

ore 20.30 SAMPDORIA-INTER in diretta live su DAZN

Domenica 23 settembre 2018

ore 12.30 TORINO-NAPOLI in diretta live su DAZN

ore 15.00 BOLOGNA-ROMA in diretta live su SKY

ore 15.00 LAZIO-GENOA in diretta live su SKY

ore 15.00 CHIEVO-UDINESE in diretta live su DAZN

ore 18.00 MILAN-ATALANTA in diretta live su SKY

ore 20.30 FROSINONE-JUVENTUS in diretta live su SKY