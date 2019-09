A quarantotto ore di distanza dalla 5°giornata di campionato, si riaccendono nuovamente i riflettori sulla Serie A 2019 2020 con la 6° giornata. Si comincia da sabato 28 settembre 2019 con bene tre match tra cui Juventus – Spal. Ecco tutto il calendario della sesta giornata di campionato.

Partite Serie A Calendario 6° giornata in TV

Neppure il tempo di riprendersi dalla quinta giornata di campionato che la Serie A 2019 2020 torna in campo con la sesta. Le prime partite sono in programma sabato 28 settembre con il match Juventus – Spal, che vede la squadra allenata da Maurizio Sarri giocare in casa contro lo Spal reduce da una pesante sconfitta con il Lecce.

La Juventus è chiamata a non cedere, anzi dovrà cercare di vincere per conquistare tre punti importanti. Sempre sabato alle ore 18.00 scenderanno in campo Sampdoria – Inter con la squadra di Antonio Conte pronta a riconquistare nuovi punti dopo la sconfitta con la Fiorentina. Chiude la giornata di sabato la sfida Sassuolo-Atalanta.

Domenica 29 settembre si comincia alle ore 12.00 con il match Napoli – Brescia. La squadra di Ancelotti dovrà cercare di battere il Brescia conquistando così tre punti importantissimi ai fini della classifica finale dopo la sconfitta con il Cagliari. Riflettori puntati anche sulla sfida Milan-Fiorentina, il posticipo della domenica, con due squadre che devono ancora dimostrare tanto in campo. La sesta giornata si conclude lunedì 30 settembre con il posticipo del lunedì tra Parma – Torino.

Serie A Tim 6ª giornata: dove vederle in tv

Calendario e programmazione tv completa della 6° giornata di campionato di Serie A Tim suddivisa tra Sky e Dazn:

Sabato 28 settembre

ore 15.00 Juventus-Spal – IN DIRETTA SU SKY

ore 18.00 Sampdoria-Inter Sky – IN DIRETTA SU SKY

ore 20.45 Sassuolo-Atalanta – IN DIRETTA SU DAZN

Domenica 29 settembre

ore 12.30 Napoli-Brescia – IN DIRETTA SU DAZN

ore 15.00 Lazio-Genoa – IN DIRETTA SU SKY

ore 15.00 Udinese-Bologna – IN DIRETTA SU SKY

ore 15.00 Lecce-Roma – IN DIRETTA SU DAZN

ore 18.00 Cagliari-Verona – IN DIRETTA SU SKY

ore 20.45 Milan-Fiorentina IN DIRETTA SU SKY

Lunedì 30 settembre

ore 20.45 Parma-Torino – IN DIRETTA SU SKY

Classifica Serie A 2019 (dopo la quinta giornata)

Ecco la classifica di Serie A 2019 dopo le prime cinque giornate di campionato:

15 Inter

13 Juventus

10 Atalanta

9 Napoli

9 Torino

9 Cagliari

8 Roma

8 Bologna

7 Lazio

6 Sassuolo

6 Parma

6 Milan

6 Brescia

6 Lecce

5 Hellas Verona

5 Genoa

5 Fiorentina

4 Udinese

3 Spal

3 Sampdoria