Con la morte di Pippo Baudo, pezzo di ‘cuore’ della Tv e una parte fondamentale della Rai, con oltre 100 trasmissioni televisive, alcune tra le più iconiche del Servizio pubblico, la Rai ha deciso di cambiare la programmazione televisiva di oggi, domenica 17 agosto 2025, e dedicare interamente al “Pippo nazionale” il palinsesto giornaliero in memoria e in onore del grande scopritore di talenti nonché immenso Maestro della televisione italiana.

Il Palinsesto di Rai 1 con la morte di Pippo Baudo: La programmazione di oggi, domenica 17 agosto

Cambia la programmazione Rai quindi in ricordo di Pippo Baudo. Già dalle prime ore della giornata, le edizioni del Tg1, e in tutti i notiziari è stato dato ampio spazio al ricordo del re della tv italiana attingendo all’immenso patrimonio televisivo Rai alla cui realizzazione Pippo Baudo ha contribuito per tutta la vita.

Oggi a Pippo Baudo saranno dedicati ampi spazi di approfondimento con testimonianze dal mondo della tv e video storici degli archivi Rai: oltre allo speciale del Tg1, andato in onda questa mattina dalle 8.18 alle 10, sempre su Rai 1, tra le 14.00 e le 18.45, “Estate in diretta” dedicherà l’intera puntata al grande conduttore televisivo.

In serata, alle 20.30, “Techetechetè” dedicherà proprio a Pippo l’intera puntata. Sempre su Rai 1, prima rete nazionale della tv pubblica, in seconda serata, verrà trasmessa l’ultima intervista di Pippo Baudo realizzata da Pierluigi Diaco.

Programmazione Rai 2 e Rai 3 oggi

Su Rai 2, dalle 18.00 alle 19.00, andrà in onda uno “Speciale Tg2” dedicato al conduttore scomparso ieri, mentre Rai 3 trasmetterà alle 9 di questa mattina il film “Il mio nome è donna Rosa”, mentre alle 20 andrà in onda una puntata di Blob speciale dedicata al grande artista. In serata il tributo a Pippo Baudo proseguirà con uno speciale di “Mixer” dedicato proprio al conduttore.

Il ricordo di Pippo Baudo subito dopo la diffusione della notizia debella sua scomparsa

Il ricordo di Pippo Baudo sulle reti Rai è iniziato ieri sera, non appena si è diffusa la notizia della scomparsa del conduttore.

Alle 21.35 di ieri infatti il Tg1 ha messo in piedi un’edizione straordinaria alla quale ha fatto seguito, alle 22.55 una puntata di “Techetechetè” intitolata “Ciao Pippo” e alle 23.40 è stata trasmessa la replica di “Mille e un libro: Pippo Baudo”.

Il ricordo in onore del grande conduttore e scopritore di talenti è poi proseguito con il Tg1 Sera delle 00.40 e poi per tutta la notte, in diretta, su RaiNews24. Anche il Gr1 ha proposto ieri sera uno speciale dalle 23 alle 23.30 e oggi, sempre su Radio1 il ricordo proseguirà con un altro speciale Gr1 in onda dalle 10 alle 11.