A partire da oggi, lunedì 17 gennaio 2022 debutta un nuovo canale tv al numero LCN 27 del digitale terrestre: si tratta di TwentySeven, che prende il posto di Paramount Network, già in passato Paramount Channel. Il nuovo canale Mediaset del gruppo MFE (Media For Europe), va ad ampliare l’offerta televisiva del gruppo. Il logo sarà rappresentato da un cerchio bianco con all’interno il numero 27 e la scritta Twenty Seven. Ma andiamo a scoprire quale sarà la programmazione tv di Mediaset Twenty Seven con la guida tv dal 17 al 21 gennaio 2022. (Guida tv in aggiornamento).

Programmazione Mediaset Twenty Seven: la guida tv dal 17 al 21 gennaio 2022

TwentySeven sarà disponibile sul canale 27 del digitale terrestre, a partire da oggi 17 gennaio 2022, ma anche su Tivusat sempre al numero LCN 27 e sulla tv satellitare al numero 158 in HD di

Il palinsesto tv di TwentySeven proporrà molti telefilm del passato, come La Casa nella Prateria e A-Team, ma anche titoli più recenti, come Due Uomini e 1/2, Shameless e The Goldbergs. Nella programmazione TwentySeven non mancheranno film di successo come Il Tempo delle Mele 3, Un Piedipiatti e Mezzo, Il Piccolo Principe e Lucky il Cane Fortunato. Troveranno spazio anche sitcom italiane come Camera Cafè, con il duo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Il palinsesto Mediaset Twenty Seven di lunedì 17 gennaio 2022

12:52 – Cop and a Half: New Recruit – Un poliziotto e mezzo: nuova recluta

14:25 – A-Team 1×01

15:20 – A-Team 1×02

16:01 – A-Team 1×03

16:48 – La casa nella prateria 1×84

17:36 – La casa nella prateria 1×83

18:24 – La casa nella prateria 1×85

19:13 – Arturo

21:00 – 40 anni vergine

22:52 – House Party – La grande festa

Il palinsesto Mediaset Twenty Seven di martedì 18 gennaio 2022

06:20 – Celebrated: Le grandi biografie

06:43 – Camera Cafe’

06:49 – Camera Cafe’

06:54 – Camera Cafe’

07:00 – Shameless

07:53 – Shameless

08:45 – House Party – La grande festa

10:15 – The Goldbergs

10:36 – The Goldbergs

10:58 – The Goldbergs

11:19 – The Goldbergs

11:41 – The Goldbergs

12:03 – La casa nella prateria

12:51 – La casa nella prateria

13:39 – La casa nella prateria

14:26 – A-Team

15:14 – A-Team

16:01 – A-Team

16:48 – La casa nella prateria

17:36 – La casa nella prateria

18:24 – La casa nella prateria

19:13 – 40 anni vergine

21:06 – Il piccolo principe

22:44 – Lucky – Il cane fortunato

00:08 – A-Team

00:55 – A-Team

– In aggiornamento –