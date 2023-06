La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha lasciato attonita e sgomenta l’Italia che, di conseguenza, si appresta a vivere giornate particolari. A cominciare dalla tv, che si adegua al lutto e alla portata dell’evento, già rimbalzato sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo.

Mediaset in particolare, si appresta a celebrare il suo storico ed amato fondatore con una speciale programmazione adatta al momento. Il palinsesto viene completamente rivoluzionato ed alcune delle trasmissioni consuete verranno sostituite. Ecco cosa si sa al riguardo fino a questo momento.

Mediaset cambia la programmazione tv dopo la morte di Silvio Berlusconi: i programmi non andranno in onda

Da quando, in mattinata, si è diffusa la notizia della morte di Silvio Berlusconi, sia le reti Rai che Mediaset stanno trasmettendo speciali sulla figura e sull’operato dell’ex Presidente del Consiglio. Le soap opera del pomeriggio, Beautiful compresa, lasceranno spazio allo speciale Tg5 già subentrato a Mattino 5. Esso proseguirà fino alle 18.20 per riprendere poi alle 20.00 esatte a reti unificate Mediaset. Ovviamente non ci saranno né Paperissima Sprint, né L’Isola dei Famosi.

Vanno in onda come al solito invece, le due edizioni normali del TG5 (alle 13.00 e alle 20.00), per non lasciare il pubblico privo delle altre informazioni.

Mediaset, la programmazione di Canale 5 dopo la morte di Silvio Berlusconi

Speciale TG5 dedicato a Silvio Berlusconi fino alle ore 18.20 (saltano tutte le soap)

dedicato a Silvio Berlusconi fino alle ore 18.20 (saltano tutte le soap) Black beauty – una storia di coraggio , film per la tv dalle 18.20

, film per la tv dalle 18.20 TG5 dalle ore 20.00

dalle ore 20.00 Speciale TG5 fino alle 00.00

fino alle 00.00 A seguire un film ancora da definire

Mediaset, la programmazione di Rete 4 dopo la morte di Silvio Berlusconi

Speciale TG5 fino alle ore 18.00 trasmesso in simulcast

fino alle ore 18.00 trasmesso in simulcast La Signora in giallo fino alle ore 18.55

fino alle ore 18.55 TG4 edizione delle ore 19.00

edizione delle ore 19.00 Edizione TG5 dalle 20 alle 20.30 (Simulcast)

dalle 20 alle 20.30 (Simulcast) Speciale TG5 dalle 20.30 alle 24 (Simulcast)

Mediaset, la programmazione di Italia 1 dopo la morte di Silvio Berlusconi

Supergirl , serie tv

, serie tv Una mamma per amica , serie tv

, serie tv Il mio amico Nanuk , in prima serata (film per la tv)

, in prima serata (film per la tv) La piccola principessa, in seconda serata (film per la tv)

Quando si tornerà alla programmazione abituale

Dato il momento particolare per il Paese e la contingenza dell’evento, è altamente improbabile che si torni alla programmazione televisiva solita prima di qualche giorno, tanto più sui canali Mediaset. Al momento i vertici di Cologno Monzese hanno reso noto il palinsesto odierno, ma non si sono ancora espressi su quelli relativi a domani e a dopodomani.

Noi di Superguidatv, come di dovere, monitoriamo attentamente la situazione e siamo pronti ad informarvi su qualsiasi novità in merito. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.