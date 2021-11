Quando va in onda in televisione Prodigi – La musica che unisce? Su Rai 1 è ormai tutto pronto. Il prossimo 17 novembre 2021, in prima serata, prenderà il via la quinta edizione della serata Unicef dedicata ai giovanissimi talenti della danza, del canto e della musica che propone una avvincente gara. Alla conduzione? Per la prima volta al timone vi sarà una coppia inedita formata da Serena Autieri e Gabriele Corsi. Ecco tutte le anticipazioni sullo show di beneficenza.

Prodigi – La musica che unisce, la giuria: tutte le anticipazioni

Dopo lo stop del 2020 per colpa della pandemia, torna su Rai 1, il 17 novembre 2021, in prima serata, l’appuntamento con Prodigi – La musica che unisce. La serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con Unicef vedrà alla conduzione Serena Autieri e Gabriele Corsi. Una coppia inedita che potrà contare sull’esperienza già fatta dall’ Autieri che condusse con Flavio Insinna l’edizione 2019, ma anche sulla presenza di quest’ultimo.

Flavio Insinna si è guadagnato, infatti, una posizione d’onore in giuria. Spetterà a lui, insieme a tantissimi altri personaggi noti del mondo dello spettacolo, giudicare i piccoli, ma grandi talenti, che concorreranno per la vittoria di una ambitissima borsa di studio.

I giovanissimi talenti nella danza, nel canto e nella musica, infatti, si esibiranno sul palco nelle rispettive specialità, accompagnati da una grande orchestra e verranno valutati da professionisti del mestiere che potranno dar loro ottimi consigli per la carriera futura.

Prodigi: chi si siederà in giuria?

Oltre ad Insinna da chi sarà composta la giuria? Tra i volti noti dello spettacolo vi saranno:

l’attrice Alessandra Mastronardi,

la cantante Malika Ayane ,

, l’amatissimo direttore d’orchestra Beppe Vessicchio ,

, Clementino,

Samanta Togni,

Ermal Meta ,

, Lino Banfi.

Così come Insinna e la Autieri anche Vessicchio ha già preso parte, negli anni precedenti, all’evento di beneficienza che verrà trasmesso, in prima serata, da Rai 1. Insieme a lui vi era, in precedenza, anche un altro volto noto e molto amato dal pubblico che ama i talent come Amici di Maria De Filippi, ovvero quello di Luciano Cannito.