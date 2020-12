Le serie Tv sudcoreane continuano ad attrarre il catalogo di Netflix portando il pubblico italiano alla scoperta di nuovi affascinanti prodotti. L’ultimo è Private Lives (titolo originale Sasaenghwal), un dramma ambientato in un mondo in cui i dati non sono più privati e un gruppo di truffatori tenta di sventare un sinistro piano governativo. La serie Tv sudcoreana doveva debuttare sulla rete nazionale JTBC a settembre, ma è stata rimandata al 7 ottobre a causa della pandemia di Covid-9. La prima stagione composta da episodi lunghi 70 minuti arriva a livello globale su Netflix a partire dal 3 dicembre.

Private Lives su Netflix: la trama della serie Tv sudcoreana

In un futuro imprecisato, i dati privati dei cittadini sono diventati di dominio pubblico. In questo contesto, la criminalità è aumentata. Cha Joo-eun è una donna elegante, in apparenza gentile e innocente. Dietro il suo aspetto si nasconde un’abile truffatrice che ha già messo a segno diversi colpi. La sua strada si incrocia con quella di Lee Jung-hwan, ricco impiegato di una grande multinazionale che sembra nascondere alcuni oscuri segreti.

Le loro vite si intrecciano con quelle della coppia di truffatori Jung Bok-ki e Kim Jae-wook. Venuti a conoscenza di importanti informazioni governative che potrebbero minacciare l’intera nazione, il gruppo di truffatori unisce le forze per tentare di sviare il piano di un enorme conglomerato.

Private Lives: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di Private Lives, Seohyun nel ruolo di Cha Joo-eun, truffatrice veterana di 29 anni, è una donna che riesce a mettere a segno i suoi colpi manipolando la vita degli altri. Sin dai tempi della scuola, ha contribuito notevolmente alla sua attività di famiglia diventando un’abile truffatrice da bambina.

Go Kyung-pyo veste i panni di Lee Jung-hwan, un team Manager di una facoltosa azienda di tecnologia, in realtà gestisce un’agenzia investigativa; Kim Hyo-jin nei panni di Jeong Bok-gi, ex annunciatrice televisiva, cambia spesso identità assumendo quella degli altri. In passato il governo ha tentato di ucciderla, ma è stata aiutata a fuggire da Jae-wook; Kim Young-min è Kim Jae-wook, un truffatore che lavora presso la GK Technology.