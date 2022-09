Parte questa sera su Real Time (canale 31) la nuova stagione di Primo Appuntamento, il fortunatissimo programma dedicato all’amore. Alla guida dello show, troviamo nuovamente il “Cupido” della tv: Flavio Montruccio. Il conduttore, sempre più volto di punta del gruppo Discovery, dopo un’ottima stagione tv terminata verso aprile e poi prolungata sino a giugno con l’edizione in crociera di “Primo Appuntamento” si è fermato solo per una piccola pausa, visto che la ripartenza della nuova stagione televisiva è stata più vicina del previsto.

“Primo appuntamento” torna in tv con Flavio Montrucchio

Per la nuova edizione di “Primo Appuntamento”, saranno ben 15 i nuovi episodi inediti che andranno in onda fino a dicembre, a partire da stasera 6 settembre 2022, in prima serata, alle ore 21.20 su Real Time (canale 31).

Vera novità assoluta per la stagione tv di Flavio Montrucchio è la partenza anticipata in quanto solitamente “Primo Appuntamento” è sempre andato in onda dal primo martedì di gennaio nella sua edizione classica per poi proseguire con l’edizione estiva in crociera fino appunto a maggio/giugno. Il nuovo ciclo di puntate coprirà per la prima volta tutta la stagione televisiva. Il programma durante la stagione, si fermerà soltanto per la pausa natalizia, tonando nuovamente in onda con l’inizio del nuovo anno.

Dopo 4 stagioni classiche e 2 spin off in Crociera, il Re di cuori di Real Time è ormai un veterano dell’intrattenimento tv basato sui sentimenti. Negli anni il programma ha dato spazio al racconto dell’amore “universale” in tutte le sue forme, senza limiti di età, categorie amorose, razze o religioni. Dando anche spazio a storie “straordinarie” di disabilità e inclusione.

Flavio Montrucchio: volto di punta di Discovery per tutta la stagione tv

Montrucchio, negli anni è riuscito ad affermarsi su più campi artistici, grazie al suo talento, alla sua credibilità e soprattutto all’amore del pubblico che rivede in lui una persona ‘normale’ di cui fidarsi e ritrovarsi, dalla recitazione sino alla professione di oggi quella da showman e conduttore televisivo.

Il volto di punta di Discovery, nell’anno in corso è stato – ed è – protagonista della stagione tv con ben oltre 43 puntate dei suoi show. Lavoro che lo ha portato ad essere premiato come “Miglior conduttore tv della stagione” al Festival del Cinema e della Tv di Benevento, premio ritirato in una piazza sold-out. Montrucchio sarà quindi il volto della prima serata del martedì di Discovery in onda da questa sera, martedì 6 settembre 2022, sino a giugno 2023 – con una piccola pausa natalizia su dicembre – tra “Primo Appuntamento” e “Primo Appuntamento Crociera”.

Primo Appuntamento: la crescita negli ascolti tv

“Primo Appuntamento”, è cresciuto di stagione in stagione. Montrucchio è così passato dalle 10 puntate del 2019, alle 20 puntate del 2020 e 2021, sino alle 30 puntate del 2022. A confermare il successo del programma ci sono i numeri: nel corso degli anni ha superato anche Rai2 in prima serata, battendo quasi sempre i canali Tv8 e Nove, nonostante la sua posizione al canale31.

Tra i dati più interessanti delle ultime edizioni con la versione in Crociera il format ha sfiorato sul pubblico totale i 500.000 spettatori con oltre il 2.3% di share (picco più alto 583.000 spettatori ed oltre il 5% di share sul prezioso target di rete). L’edizione classica nel ristorante ha superato i 508.000 spettatori con oltre il 2% di share e picco spesso superiore ai 600.000 spettatori.