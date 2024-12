Prime Video ha in serbo molte novità per il mese di Dicembre. Dalla seconda stagione di The Bad Guy al nuovo film È colpa tua? il catalogo è sempre più ricco. Tra numerose serie tv e alcuni film, ecco che cosa vedere sulla piattaforma durante il periodo natalizio.

Le serie tv in arrivo su Prime Video 2024

Dal 5 dicembre arriva la seconda stagione di The Bad Guy. Ogni personaggio è a caccia dell’introvabile archivio di Suro, che contiene anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. La guerra si intensifica e l’archivio diventa il campo di battaglia decisivo. Diretto da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana è interpretato da Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. A completare il cast, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini. Non mancano Aldo Baglio, Alessandro Lui, Antonio Zavatteri, Guia Jelo, Bebo Storti, Gianfelice Imparato e Francesco Zenzola.

Il sei dicembre è invece la volta di The Sticky – Il grande furto. Composta di sei episodi, è una serie dark comedy incalzante, ispirata ad un furto realmente accaduto nel 2012. La serie segue la storia di Ruth Landry, una coltivatrice di sciroppo d’acero di mezza età. Quando le autorità minacciano di portarle via tutto, decide di darsi al crimine. Facendo squadra con un mafioso, si organizzano per un furto multimilionario alle riserve di sciroppo d’acero del Quebec.

Dal 10 dicembre arriva Secret Level, una nuova serie antologica di animazione per adulti con storie ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. Creata da Tim Miller, autore anche di LOVE, DEATH + ROBOTS, Secret Level riunisce un cast stellare che include Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Heaven Hart, Emily Swallow, Gabriel Luna e molti altri.

I film in arrivo su Prime Video a Dicembre 2024

Non mancano le novità anche nella categoria film. Dal 3 dicembre è già disponibile Jack Whitehall Missione Natale, nuova pellicola natalizia dove il protagonista, rimasto bloccato negli Stati Uniti, ha solo solo quattro giorni a disposizione per tornare nel Regno Unito in tempo per Natale.

Il 5 dicembre arriva invece Hildegard – La Vergine Rossa. Basato su una storia vera, la storia segue Hildegart, una ragazza concepita ed educata dalla madre Aurora per diventare una delle menti più brillanti della Spagna degli anni ’30 e uno dei principali punti di riferimento europei sulla sessualità femminile. Ma quando Hildegart inizia a sperimentare la libertà, Aurora teme di perdere il controllo della figlia, facendo di tutto per impedirle di allontanarsi.

Infine, il 27 dicembre arriva È colpa tua?, film original spagnolo.Dopo il successo di È colpa mia? troviamo nuovamente Nicole Wallace e Gabriel Guevara nei panni di Noah e Nick. Nonostante il loro amore sembri indistruttibile, molti ostacoli sembrano mettere i bastoni tra le ruote alla loro relazione. Il lavoro di Nick e l’inizio dell’università per Noah aprono infatti le loro vite a nuove dinamiche e nuovi intrecci.