Su Prime Video, a maggio, arrivano nuovi imperdibili titoli. Tra Non è un paese per single, commedia romantica tratta dal bestseller di Felicia Kingsley, ma anche Spider- Noir, serie tv live-action basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir, il catalogo continua ad arricchirsi. Di seguito vi sveliamo alcune delle novità più attese.

Prime Video: i film e le serie TV più attese in arrivo a maggio 2026

Le novità partono l’8 maggio con il film Non è un paese per single. Adattamento per il piccolo schermo dell’omonimo romanzo di Felicia Kingsley, la storia è ambientata nell’idilliaca Belvedere in Chianti, un posto da sogno dove sono tutti in coppia o sperano di di innamorarsi. Tutti tranne Elisa, una madre single con una figlia adolescente, che gestisce la tenuta Le Giuggiole con la sorella Giada e la madre Mariana. La sua vita equilibrata, però, viene pian piano sconvolta dal ritorno in patria di Michele. Il ragazzo è un amico di infanzia con cui aveva perso i rapporti da tempo, che fa nascere sentimenti inaspettati. La situazione, però, diventa presto più complessa del previsto.

Il 20 maggio, invece, si aggiunge al catalogo Tom Clancy’S Jack Ryan: Ghost War. Questa volta Jack Ryan, suo malgrado, torna nel mondo nello spionaggio per una missione segreta internazionale e porta alla luce una pericolosa cospirazione. A lui si riuniscono l’agente della CIA Mike November e il suo ex capo James Greer. Affiancato da una partner inaspettata, la brillante agente dell’MI6 Emma Marlowe, il gruppo deve farsi strada in un’intricata rete di tradimenti e pericoli, in quella che diventa la missione più personale e rischiosa che abbiano mai affrontato.

Prime Video: le serie tv più attese a Maggio 2026

Sul versante delle serie tv invece, dal 13 maggio, arriva Off Campus. Ambientata in un college e basata sull’omonima serie di libri bestseller, questo titolo segue le vicende dei giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio, mentre sono alle prese con l’amore, il dolore, la scoperta di sé, le amicizie e le complessità che accompagnano il passaggio all’età adulta. La prima stagione segue la divertente e appassionata storia d’amore tra Hannah, una cantautrice dalla personalità riservata, e Garrett, campione della squadra di hockey della Briar University.

Il 22 maggio è la volta di un nuovo reality show: The 50. Con il più grande cast di sempre, per la prima volta in assoluto per un servizio streaming a vincere sarà uno spettatore che potrà votare da casa il proprio concorrente favorito. Nello show, 50 celebrity star e influencer, sotto lo sguardo del padrone di casa, un Leone ironico e misterioso, si sfideranno in una serie di prove fisiche e mentali in un castello medievale e nella sua arena. I concorrenti dovranno conquistare un montepremi che andrà a un viewer da casa, scelto tra chi avrà puntato sul vincitore finale dello show. Inoltre, chi vince le singole prove potrà mandare a rischio eliminazione i perdenti.

Infine, il 27 maggio, arriva Spider-Noir. Questa serie live-action è basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir”e racconta la storia di Ben Reilly un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni Trenta. A seguito di una tragedia, l’uomo è costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città. La serie sarà disponibile in streaming in due modalità: “Autentico Bianco e Nero” e “True-Hue Full Color”, consentendo al pubblico di scegliere se guardare la serie in bianco e nero o a colori.