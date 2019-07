“Prima dell’alba – La Rampa“ di Salvo Sottile torna in prima serata su Rai3. Un nuovo appuntamento dedicato al mondo della notte tra revenge porn, la Paranza dei Bambini e il feticismo per il latex. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo in onda lunedì 1 luglio 2019.

Prima dell’alba con Salvo Sottile: puntata La Rampa di lunedì 1 luglio

Lunedì 1 luglio 2019 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Prima dell’alba – La Rampa“, il programma condotto da Salvo Sottile e dedicato alla scoperta dell’universo notturno.

Questa settimana il viaggio di Salvo Sottile comincia con un approfondimento dedicato al revenge porn, un termine anglosassone che viene utilizzato per parlare della diffusione e scambio di immagine intime e private senza il diretto consenso della persona fotografata. Si tratta di una “pratica” molto diffusa da ex fidanzati che decidono di mostrare foto private del proprio partner per vendetta o vanto.

Una pratica largamente diffusa, che negli ultimi mesi ha causato non poche vittime al punto che la Camera lo scorso aprile ha approvato un emendamento che prevede pene da 1 a 6 anni di reclusione. A discutere di questo tema c’è Selvaggia Lucarelli da diversi anni impegnati in prima fila nella lotta agli haters. Con la blogger e scrittrice, Sottile discute di questo tema anche con l’agente della polizia postale Annarita Carollo e la giovane sociologa e attivista Silvia Semenzin.

Prima dell’Alba, anticipazioni temi di lunedì 1 luglio

Salvo Sottile durante la puntata si occupa di un altro tema importante. Si tratta della gioventù criminale, quella della Paranza dei Bambini, un vero e proprio clan camorrista composto da ragazzi a cavallo dei 18 anni che combattono per conquistare le piazze di spaccio del centro. Il giornalista e conduttore televisivo si è recato a Forcella con i i Falchi e con il Vice Questore Nunzia Brancati in Via Oronzio conosciuta come la via della morte.

Nel 2005 qui è stato assassinato Emanuele Sibillo, il capo della Paranza. Ma cosa spinge questi giovani ragazzi a decidere di entrare in questa paranza? Sottile cerca di trovare delle risposte con Cesare Moreno, Presidente dell’Associazione Maestri di Strada. Non solo, nella Rampa ad attenderlo c’è anche Francesco De Falco, magistrato antimafia, e il rapper Lucariello.

A raccontare il mondo della gioventù criminale di Napoli c’è anche Sandro Ruotolo, il giornalista che nel 1997 ha visto morire la cugina Silvia, vittima di mafia. Ad offrire, invece, un punto di vista differenza sull’argomento c’è Pietro Ioia, ex narcotrafficante che dopo 22 anni di carcere ha cambiato vita diventando un’attivista per i diritti dei detenuti.

La puntata di questa settimana termina con un’intervista e Chiara Francini e al giornalista Giancarlo Dotto su una trasgressione del mondo della notte. Si tratta del feticismo per il latex oramai in larghissima diffusione. Per l’occasione le telecamere di Salvo Sottile si Ono recate a Losanna dove è in corso il Festival della Sessualità Alternativa di Losanna.