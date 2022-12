C’è grande attesa per la Prima della Scala 2022. Quando andrà in onda in tv? Dove si potrà seguire questo evento culturale e mondano così importante? Ecco tutte le news per chi non vuole perdersi l’apertura della stagione e seguire, così come da tradizione, l’imperdibile evento.

Prima della Scala 2022: quando in tv

La Prima della Scala 2022 si avvicina a passi da gigante. Il prossimo 7 dicembre 2022 l’opera, grazie a Rai Cultura, sarà proposta in diretta in esclusiva su Rai 1 a partire dalle 17.45. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso inoltre in diretta anche su:

Radio 3

Rai 1 HD canale 501

RaiPlay

A seguire la Prima della Scala 2022 saranno ben undici telecamere in alta definizione, 45 microfoni inseriti nella buca d’orchestra e in palcoscenico oltre a quindici radiomicrofoni dedicati ai solisti. All’opera vi saranno cinquanta persone tra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video.

L’opera trasmessa: ecco tutti i dettagli

Al centro della Prima della Scala 2022 vi sarà, dopo Macbeth che diede il via alla stagione teatrale il 7 dicembre scorso, Boris Godunov, il capolavoro di Modest Musorgskij proposto nella sua prima versione in sette scene.

Di che cosa parla quest’opera lirica? La pietra miliare della scuola russa ottocentesca si muove nel periodo dei torbidi ovvero un periodo di interregno, guerre e disordini che ha avuto luogo tra la fine del 1598 e il 1613 in Russia. Al centro della narrazione vi è Boris Godunov, divenuto Zar di tutte le Russie dopo l’uccisione di Zarevic Dmitrij Ivanovič, figlio di Ivan il Terribile. Sotto il suo regno la Russia precipita nel caos. Nel frattempo un giovane monaco, Grigorij, dopo una fuga rocambolesca, sotto mentite spoglie riesce a sposare Marina Mniszech, una nobile polacca e organizza l’invasione della Russia da parte delle truppe polacche.

Tra i protagonisti della Prima della Scala vi saranno: il direttore musicale Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e un cast di cantanti straordinari capitanato da Ildar Abdrazakov.

A condurre l’evento, per Rai 1, vi sarà inoltre Milly Carlucci insieme a Bruno Vespa. Spetterà a loro collegarsi con Serena Scorzoni dal foyer, condurre la diretta televisiva e scambiare quattro chiacchiere con gli ospiti presenti a teatro, per avere, soprattutto durante l’intervallo, una prima impressione della rappresentazione messa in scena.