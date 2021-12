Torna la Prima della Scala 2021. L’evento nel 2020 fu sostituito a causa del Covid dallo show “A riveder le stelle”. In scena quest’anno ci sarà “Macbeth”, l’opera di Giuseppe Verdi nell’allestimento di Davide Livermore con l’orchestra diretta da Riccardo Chailly. Luca Salsi (Macbeth) e Anna Netrebko (Lady Macbeth) sono i protagonisti.

Prima alla Scala 2021: quando e dove in Tv

La Prima della Scala del 7 dicembre 2021 andrà in onda in diretta su Raiuno. L’evento scaligero sarà introdotto e commentato da Milly Carlucci e Bruno Vespa, affiancati da Stefania Battistini giornalista del Tg1. La diretta avrà inizio dalle ore 17.45. A curare l’allestimento dell’evento televisivo sarà Davide Livermore.

Interpreti e direttore d’Orchestra

A dirigere l’orchestra per il “Macbeth” di Giuseppe Verdi sarà il maestro Riccardo Chailly, alla sua settima “prima” consecutiva. Il direttore musicale della Scala completa così un percorso dedicato alla “trilogia giovanile” di Giuseppe Verdi, dopo la messa in scena di “Giovanna d’Arco” (2015) e “Attila” (2018). Nel panni del protagonista troviamo il baritono italiano Luca Salsi, mentre a vestire quelli di sua moglie, Lady Macbeth, sarà il soprano russo Anna Netrebko. Alla sua quinta “prima” della Scala, la Netrebko è la cantante lirica più famosa e ricercata al mondo, una vera diva che è stata anche nella lista delle 100 persone più influenti al mondo stilata dal magazine “Time”. La soprano è stata anche celebrata da Putin come «artista del popolo della Russia».

La trama dell’Opera “Macbeth” della Prima alla Scala 2021

Nella Scozia dell’anno Mille due nobili guerrieri, Macbeth e Banco, ricevono dalle streghe una profezia: il primo sarà re, il secondo padre di un re. Dopo averlo saputo, Lady Macbeth esorta il marito ad assassinare il legittimo sovrano e a prenderne il posto (Atto I). Ora però i due temono Banco e suo figlio: riescono ad assassinare il primo, mentre il secondo fugge in Inghilterra (Atto II).

La paura di essere ucciso continua a crescere e Macbeth stermina anche la famiglia dell’ex amico Macduff, che sta formando un esercito per combatterlo (Atto III). Giunge la resa dei conti: mentre Lady Macbeth muore nel delirio della pazzia, Macbeth affronta in duello proprio Macduff. Confida in una nuova profezia delle streghe, che però si rivelerà una beffa atroce… (Atto IV).

Le Arie più celebri di “Macbeth”

Le Arie più celebri di Lady Macbeth sono “La luce langue” di Lady Macbeth e “Come dal ciel precipita” di Banco (Atto II); “Ondine e Silfidi” delle Streghe (Atto III); “Patria oppressa!” cantata dal coro, “Ah, la paterna mano” di Macduff e “Pietà, rispetto, amore” di Macbeth (Atto IV).