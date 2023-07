A quanto pare il thriller cattura spettatori e così si spiegano i molti film e le numerose serie che la tv ci propone continuamente sul genere, in particolare nell’estate 2023. Sabato 8 Luglio su Rai Due alle 21.20, in prima visione, va in onda Prigioniera della follia, pellicola del 2020 diretta da Jeff Hare, 87 minuti di suspense e adrenalina pura che vi terranno, ne siamo certi, incollati alla poltrona. Vi sveliamo trama, cast e alcune curiosità sul film.

Prigioniera della follia: la trama in breve e il cast

La diciottenne Jenny non vede l’ora di partire per il college, sia per fare questa nuova esperienza, sia per sfuggire all’eccessiva apprensione della madre Laura. Una sera, mentre si trova ad una festa, la giovane conosce un musicista che la invita ad un concerto della band in cui suona. Durante il tragitto, Jenny resta coinvolta in un incidente in una zona isolata. I paramedici che la soccorrono tuttavia, non la portano in ospedale, bensì a casa di Momma, una donna che, da quando ha perso l’unica figlia, è completamente impazzita. Per Jenny inizia un incubo ma sua madre si mette a cercarla disperatamente.

Il cast del film è composto da Cathy Moriarty, AlexAnn Hopkins, Laurie Fortier, Sam Meader, Joey Luthman, Mason Trueblood, Tom Kiesche, Dru Mouser e Sydney Cope.

Curiosità sul film

Vediamo infine alcune curiosità interessanti su Prigioniera della follia: