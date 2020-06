Pressing Serie A torna in tv e raddoppia: appuntamento la domenica e infrasettimanale con highIights, gol, immagini e commenti in studio. Con la ripartenza del Campionato di Serie A 2019-2020, torna anche uno dei programmi sportivi di maggior successo di Mediaset. Ecco la data di inizio e i conduttori.

Con la ripresa del Campionato di Serie A 2019-2020 dopo il lockdown per il Coronavirus, da domenica 21 giugno 2020 torna su Italia 1 “Pressing Serie A“. Il programma di attualità sportiva per l’occasione raddoppia. Oltre al consueto appuntamento della domenica sera, infatti, andrà in onda anche durante ogni turno infrasettimanale con highIights, gol, immagini e commenti in studio.

La conduzione è affidata a Giorgia Rossi con la presenza fissa in studio di Ciro Ferrara, mentre Graziano Cesari si occuperà della moviola. Un ritorno molto atteso visto che si tornerà a parlare di calcio e Serie A dopo il lunghissimo lockdown di quasi tre mesi dovuto all’emergenza per il Covid-19.

La Serie A, infatti, torna in campo e riprende da dove era arrivata con la Juventus prima in classifica con 63 punti tallonata dalla Lazio di Simone Inzaghi a quota 62 punti. La lotta per scudetto è ancora apertissima con le due squadra in lizza per il titolo di campione d’Italia. Al terzo posto l’Inter di Antonio Conte distaccata con 54 punti. Oltre al titolo di campione d’Italia, è ancora tutto da decidere anche per la retrocessione con Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia tutte in lotta per conquistare uno dei posti disponibili per restare in Serie A.

Ricordiamo che durante le puntate di Pressing Serie A ampio spazio sarà dedicato ai gol delle partite con approfondimenti, collegamenti dai campi e i commenti a caldo dei protagonisti. Con la ripresa del grande calcio, anche Mediaset è pronta a ripartire seguendo i match con programmi informativi e gli aggiornamenti di SportMediaset.it.