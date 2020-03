Nuovo appuntamento con Presa Diretta di Riccardo Iacona che cambia ancora programmazione e torna questa sera, domenica 8 marzo 2020, con una puntata da non perde. Ecco tutte le anticipazioni sui temi e i servizi al centro del programma giornalistico e di inchiesta.

Presa Diretta puntate: i temi di domenica 8 marzo 2020

Domenica 8 marzo alle ore 21.20 prosegue il viaggio di “PresaDiretta“,il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona condotto in prima serata su Raitre. Questa settimana la puntata è interamente dedicata al terremoto che ha colpito le Regioni della Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio.

Si tratta di una delle aeree italiane maggiormente colpite dallo sisma che ha causato 49mila sfollati, 388 feriti e 303 morti. Numeri assurdi che invitano a riflettere visto che, dopo tre anni da quella terribile scossa di terremoto, c’è ancora un gran pezzo dell’Italia centrale in ginocchio. Ma cosa è successo davvero? Come mai nemmeno le macerie sono state rimosse completamente? Queste e tante domande al centro della puntata di questa sera di Presa Diretta.

Presa Diretta anticipazioni: il terremoto e l’Italia centrale in ginocchio

Le telecamere di Presa Diretta sono tornate nelle zone colpite dal terremoto per fare chiarezza e mostrare cosa è successo nel corso di questi anni. In realtà tante sono le cose da fare e viene spontaneo domandarsi: come mai la ricostruzione non decolla? A discuterne alle telecamere di PresaDiretta è Giovanni Legnini, neo Commissario straordinario per la Ricostruzione, che ha condiviso il suo progetto per far ripartire le opere nell’area del cratere. Non sono, si è cercato anche di capire come vengono aggiornate e tracciate le mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano.

Per questo motivo autorevoli geologi e ingegneri sismici italiani si sono confrontati lanciando un vero e proprio grido d’allarme: sono necessarie mappe più affidabili. Intanto le telecamere del programma di Raitre hanno attraversato la zona del terremoto, ben 8mila chilometri quadrati, mostrando in che condizioni si vive e facendo parlare le persone del posto: dai sindaci agli sfollati, dai cittadini fino alle imprese locali.

C’è ancora tanto da fare considerando che i terremotati vivono ancora tra hotel, casette prefabbricate e container. Bisogna ripartire, ma purtroppo anche il ripristino della viabilità e delle infrastrutture è molto indietro, mentre i cantieri non partono. Uno scenario davvero triste con le imprese e l’economia della zona oramai sempre più alla stremo. Ma cosa si può fare? A parlare di come dietro questo rallentamento ci sia anche un problema di tempi burocratici è stato Nicola Alemanno, il sindaco di Norcia che ha raccontato le urgenze delle amministrazioni locali.