Presa Diretta di Riccardo Iacona torna stasera in prima serata su Rai3 con una puntata speciale dedicata all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Ecco tutte le anticipazioni sui temi e i servizi al centro del programma in onda questa sera, mercoledì 25 marzo 2020.

Presa Diretta puntate: i temi di mercoledì 25 marzo 2020

Mercoledì 25 marzo alle ore 21.20 torna “PresaDiretta“, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Raitre con uno speciale dal titolo “Coronavirus: la sfida dell’Italia”.

Al centro dello speciale l’emergenza sanitaria da Coronavirus che da circa un mese ha colpito il nostro Paese. Dal 21 febbraio 2020, giorno del primo caso di contagio del 38enne di Codogno, sono trascorsi 34 giorni e i numeri di contagi e decessi sono cresciuti a dismisura. A distanza di poco più di un mese, infatti, il numero dei contagi è salito a 69,176, mentre i decessi hanno toccato 6,820 superando anche quelli della Cina.

Una emergenza sanitaria diventata di natura mondiale: la diffusione del Covid 19 oramai è scoppiata non solo in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo. Durante la puntata spazio ad approfondimento completo su quelle che sono state le misure e le forze coinvolte per cercare di contrastare la diffusione del Coronavirus. Spazio alle storie e testimonianze dirette di medici che tutti i giorni combattono contro il virus, ma anche alle misure economiche straordinarie prese dal Governo con il decreto Cura Italia.

Presa Diretta anticipazioni: l’emergenza Coronavirus

Il Coronavirus, riconosciuta dall’OMS come una pandemia, dopo aver colpito la Cina è arrivata in Italia e poco dopo nel resto del mondo. A distanza di poche settimane la diffusione del Covid 19 è scoppiata anche in Europa e nel resto del mondo che oggi guardano all’Italia come un modello da seguire per cercare di contrastare fronteggiare la pandemia.

Durante la diretta dello speciale “Coronavirus: la sfida dell’Italia”, Riccardo Iacona si confronterà con ospiti in collegamento, ma anche testimonianze dirette e interviste riguardanti questa epidemia che ha cambiato per sempre le nostre vite.