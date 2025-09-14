PresaDiretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iaconatorna con una nuova puntata in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 14 settembre 2025.

PresaDiretta puntate: i temi di domenica 14 settembre 2025

Stasera, domenica 14 settembre 2025 dalle ore 20.30 torna l’appuntamento con PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. In apertura lo spazio “Aspettando PresaDiretta” è dedicato alle recenti proteste pubbliche ma anche gli episodi di violenza e di vandalismo che, dalla Sardegna alla Toscana, hanno preso di mira la realizzazione di parchi eolici e progetti di produzione di energie alternative. La puntata si apre con un reportage dentro il cantiere di Monte Giogo di Villore in Toscana dove un gruppo di persone incappucciate hanno cercato di bloccare la costruzione un parco eolico. In Sardegna, invece, un rogo probabilmente doloso ha distrutto cinquemila pannelli fotovoltaici. Come mai le energie rinnovabili sono sotto attacco? A discuterne in studio con Riccardo Iacona c’è il dirigente di ricerca del Cnr Nicola Armaroli.

Al centro della puntata l’inchiesta “I padroni dello spazio” che si occupa di un tema attuale: il controllo dello spazio tra americani, russi, cinesi e privati. Un viaggio attraverso l’innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, le ultime scoperte, gli investimenti miliardari e i progressi commerciali della frontiera spaziale. Da Cape Canaveral all’Olanda, dai centri di ricerca dell’Agenzia Spaziale Europea alle strutture della Nasa come la Kennedy Space Center da dove, solo nel corso del 2025, sono partiti 63 lanci effettuati, di cui 3 sono stati governativi.

PresaDiretta 2025, stasera 14 settembre: il tema è “I padroni dello spazio”

Nella puntata di stasera di PresaDiretta 2025 l’inchiesta “I padroni dello spazio” si occupa anche dei programmi della Nasa per tornare sulla Luna e i tagli al budget del presidente Trump. Non solo, è importante chiedersi: quali sono i rischi legati a traffico spaziale, spazzatura spaziale, inquinamento spaziale? Gli inviati di “Presa diretta” sono entrati nell’azienda Axiom Space, a Houston, dove si stanno realizzando i moduli e le strutture della nuova Stazione Spaziale Internazionale: la prima di una nuova generazione di stazioni private in orbita.

“I padroni dello spazio” è un racconto di Riccardo Iacona e Maria Cristina de Ritis con Liza Boschin, Irene Fornari, Teresa Paoli, Laura Terrevoli, Paola Vecchia, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Riccardo Cremona, Massimiliano Torchia.

L’appuntamento con Presa Diretta è la domenica in prima serata su Rai3.