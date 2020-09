Tutto pronto per una nuova puntata di “PresaDiretta“, il programma di inchiesta condotto da Riccardo Iacona. Al centro della puntata di questa settimana un tema mai così attuale: lo smart working. Come è cambiata la vita dei lavoratori e delle aziende? Quali sono i pro e i rischi del lavorare da casa? Questo e tanto altro nella puntata in onda questa sera, lunedì 7 settembre 2020, su Rai3.

Presa Diretta puntate 2020: anticipazioni del 7 settembre

Lunedì 7 settembre 2020 alle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di Presa Diretta, il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e della sua squadra alla scoperta dei nervi scoperti del nostro paese. Spazio non solo alle questioni di ordine pubblico, ma anche di temi inerenti il mondo della politica.

La puntata di oggi è interamente dedicata allo smart working e alla riduzione dell’orario di lavoro. Un lungo viaggio alla scoperta di come è cambiato il mondo del lavoro ai tempi del Coronavirus; in particolare spazio alle storie di aziende italiane e non che hanno deciso di puntare su una nuova ridistribuzione del lavoro. Due le possibilità: la settimana corta o la giornata corta, ma con eguale stipendio e con gli stessi risultati. Lavorare meno per lavorare meglio e per lavorare tutti è possibilissimo.

Del resto improvvisamente milioni di lavoratori si sono ritrovati a dover lavorare da casa ricoprendo le stesse mansioni e ruoli che generalmente svolgevano in ufficio. Una realtà che PresaDiretta ha voluto raccontare mostrando anche delle contraddizioni, ma anche dei meriti legati allo smart working. Basti pensare ai settori della Pubblica Amministrazione che hanno fatto in un giorno mole di lavoro che prima sembrava impensabile. Non sono mancate le difficoltà per quanto concerne la lentezza della connessione e l’assenza della banda larga in divers zone d’Italia.

Presa Diretta ospiti di lunedì 7 settembre 2020

Ospiti della puntata di Riccardo Iacona dedicata allo smart working sono: Giorgio Maran, esperto di nuovi modelli di lavoro, Marco Bentivogli, Fabiana Dadone, ministra per la Pubblica Amministrazione, Maurizio Landini segretario della Cgil e Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro.