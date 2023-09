Tutto pronto per la nuova puntata di PresaDiretta, il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e di tutta la sua squadra attraverso i nervi scoperti del paese. Ecco le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, lunedì 25 settembre 2023 su Rai3.

PresaDiretta, le inchieste di lunedì 25 settembre 2023 su Rai3

Lunedì 25 settembre 2023 dalle ore 21.20 appuntamento su Rai 3 con una nuova puntata di “PresaDiretta“, il programma di inchiesta presentato da Riccardo Iacona. Prosegue il viaggio-inchiesta del giornalista e di tutta la sua squadra di Presa Diretta attraverso i nervi scoperti del paese. Questa settimana al centro della puntata uno dei temi di dibattito delle ultime settimane: l’inflazione. L’impennata dei prezzi sta avendo delle conseguenze nella vita di tutti i giorni. L’inchiesta “Inflazione, la tassa ingiusta” cerca di indagare sul tema, ma anche sulle conseguenze e possibili strategie per combatterla.

Andare al supermercato e pagare le bollette costa sempre di più. Per non parlare degli affitti delle case e dei tassi dei mutui in costante aumento. Milioni di famiglie italiane vivono in condizioni difficilissime e alcune rasentano la povertà. Di che cosa è fatta questa inflazione così ingiusta che colpisce soprattutto i più poveri e la classe media si domanda Presa Diretta? Non solo, c’è qualcuno che sta approfittando di questa impennata continua dei prezzi?

Presa Diretta 2023, l’inflazione galoppa: cosa fare?

La puntata di lunedì 25 settembre 2023 di PresaDiretta cerca di raccontare come l’inflazione ha rivoluzionato la vita di milioni di persone. Sono tantissime le famiglie che vivono in condizioni davvero difficili e le telecamere di Presa Diretta hanno deciso di raccontarlo. Spazio alla storia di famiglie italiane strangolate dall’inflazione, ma anche alla analisi di tecnici ed economisti tra cui Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’economia.

L’inchiesta di stasera si occupa del caro vita. E’ tutto aumentato: dalla spesa al supermercato alle bollette. I prezzi di luce e gas sono saliti alle stelle e ci sono famiglie costrette a lavorare un mese solo per pagare le bollette. Come mai l’Italia ha le bollette di luce e gas più care d’Europa? Non solo, anche la spesa ha fatto registrare un aumento dei prezzi: oggi per mangiare si spende circa 100 euro in più a famiglia. Come mai? A cosa è dovuto questo aumento generalizzato dei prezzi alimentari? In tutto questo il potere d’acquisto degli italiani è sempre più basso visto che nel nostro paese i salari non crescono da anni. Infine spazio ad un reportage dalla Francia, uno stato che ha visto i cittadini scendere nelle piazze per protestare contro il carovita e le riforme messe in atto dalla politica.

L’appuntamento con PresaDiretta è per lunedì in prima serata su Rai3.