Tornano i viaggi intensi e appassionati della squadra PresaDiretta, il programma presentato da Riccardo Iacona il lunedì in prima serata su Rai 3. Ecco le anticipazioni e le inchieste al centro della puntata di stasera, lunedì 19 febbraio 2024.

PresaDiretta 2024, la democrazia è in crisi?

Al via da lunedì 19 febbraio 2024 dalle ore 21.20 gli appuntamenti col giornalismo di approfondimento di PresaDiretta, il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i temi centrali e i nervi scoperti della società. L’edizione 2024 è composta da otto imperdibili serate dove il comune denominatore è la crisi della democrazia. In Europa e nel mondo aumentano i regimi autoritari, ma soprattutto arretrano i principi democratici, su più di un terreno. Non solo, la democrazia sta venendo meno anche nel mondo del lavoro, tra crisi, licenziamenti e deindustrializzazione, ma anche nella lotta contro il cambiamento climatico fino allo stato di emergenza della sanità pubblica. Tanti i problemi che riguardando anche la questione femminile ferma al palo della disuguaglianza senza dimenticare gli scenari di guerra che si moltiplicano.

PresaDiretta pone l’attenzione su quanto la democrazia sia sempre più fragile tra crisi della rappresentanza, astensionismo e cittadini che si allontanano dalla politica. Basti pensare all’Ungheria dove il regime autoritario la fa da padrone, mentre anche la Polonia è sotto osservazione. E da noi? Qual è lo stato di salute dei diritti civili e dei nostri presidi democratici?

PresaDiretta 2024, le anticipazioni

Non solo, PresaDiretta si occuperà anche degli scenari di guerra, con il loro carico di dolore e di conseguenze economiche. Gaza, Israele, Libano e Ucraina ci ricordano che la pace è un bene messo a dura prova. Da non dimenticare poi la questione del salario delle donne con le testimonianze di donne operaie, ma anche libere professioniste, imprenditrici e pensionate. La disparità di genere inizia dallo stipendio e si rafforza con la carenza di strutture a disposizione delle lavoratrici. Spazio poi alla crisi e all’emergenza nella sanità pubblica tra mancanza di medici, di infermieri e di finanziamenti pubblici. A goderne è la medicina privata, ma non tutti possono permettersela!

Novità anche riguardo il farmaco creato in Danimarca che potrebbe cambiare i sistemi di cura dell’obesità negli Stati Uniti e non solo. Questo e tanto altro nella puntata di stasera di PresaDiretta su Rai3!