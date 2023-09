Nuove inchieste al centro della puntata di PresaDiretta, il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e della sua squadra trasmesso in prima serata su Rai3. Ecco i temi e le anticipazioni dell’appuntamento di stasera, lunedì 11 settembre 2023 su Rai3.

PresaDiretta 2023, le anticipazioni di lunedì 11 settembre

Lunedì 11 settembre 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di PresaDiretta, il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra in prima serata su Rai3. Tra i temi al centro della puntata il flusso dei migranti. Un argomento di dibattito internazionale considerando il grande numero di migranti che arrivano sulle nostre coste senza sosta. A poco sono servite le restrizioni imposte alle imbarcazioni delle Ong e il Memorandum firmato con la Tunisia.

Per l’anno 2023 si è registrato un nuovo record di arrivi di migranti in Italia. Per raccontare cosa sta succedente le telecamere di Presa Diretta hanno navigato sulla nave Geo Barents di Medici senza frontiere. Costa sta succedendo in mezzo al Mediterraneo? Le telecamere hanno ripreso: salvataggi e assistito a un respingimento illegale secondo il diritto internazionale, da parte della Guardia costiera libica. Spazio poi ad un viaggio, da La Spezia a Catania, per raccontare le gestione degli sbarchi, la fatica degli hot spot, l’impegno della Croce Rossa e quello dei volontari delle associazioni umanitarie, fino all’isola di Lampedusa.

PresaDiretta, stasera su Rai3: le inchieste da non perdere

Non solo, per l’occasione le telecamere di Riccardo Iacona sono andate fino in Tunisia alla ricerca delle cause dell’instabilità di un Paese che è diventato il principale punto di partenza dei migranti verso l’Italia. Il caso dei migranti è “un problema” non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa. Proprio in Tunisia, si è cercato di raccontare cosa sta succedendo: dalla crisi economica fino alla politica tunisina senza dimenticare temi importanti come il problema della disoccupazione tra i giovani che amplifica la spinta a lasciare il paese; le politiche autoritarie del presidente Saied e l’insofferenza crescente nei confronti dei migranti che arrivano dalle rotte subsahariane. Tra i temi anche il Memorandum di intesa firmato tra l’Europa e la Tunisia sul flusso dei migranti.

Durante la puntata spazio anche alla Comunità senegalese, con un viaggio tra Italia e Senegal dove le rimesse costituiscono il 10% del Pil nazionale. In particolare le telecamere del programma hanno incontrato gli immigrati senegalesi di Pisa, che lavorano e producono in Italia, qui pagano le tasse e lì contribuiscono a creare servizi per la loro Comunità: scuole, ospedali, raccolta dei rifiuti. Tra gli ospiti della puntata: Matteo Villa ricercatore dell’ISPI, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, esperto di politiche migratorie per fare chiarezza sulla situazione delle migrazioni in Italia e in Europa.

L’appuntamento con Presa Diretta è in prima serata su Rai3.