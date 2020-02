Nuovo appuntamento con PresaDiretta, il programma giornalistico e di inchiesta condotto da Riccardo Iacona in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e i temi al centro dell’ultima puntata in onda stasera, lunedì 24 febbraio 2020.

Presa Diretta puntate: i temi di lunedì 24 febbraio 2020

Lunedì 24 febbraio alle ore 21.20 in prima serata su Rai3 torna il viaggio di Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che questa settimana si occuperà del terremoto che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio.

Si tratta della zona più grande colpita da un terremoto che ha registrato dei numeri da record: 49mila sfollati, 388 feriti, 303 morti. Sono trascorsi tre anni e mezzo dalla prima scossa, ma ancora oggi un pezzo dell’Italia centrale è ancora in ginocchio. Cosa è successo in tutti questi anni? Come mai le macerie non sono ancora state rimosse del tutto? E soprattutto come mai la ricostruzione non riesce a decollare?

Queste e tante domande al centro della puntata di lunedì 24 febbraio 2020 di Presa Diretta.

Presa Diretta su Rai3: le anticipazioni

Non solo, si cerca di comprendere anche come vengono indicate le mappe ufficiali circa la pericolosità sismica del territorio italiano. Per l’occasione durante la puntata spazio alla partecipazione di geologi e ingegneri sismici italiani che però lanciano un vero e proprio grido di allarme: servono mappe più affidabili.

Le telecamere di PresaDiretta hanno anche attraversato la gigantesca area del cratere del terremoto, circa 8mila chilometri quadrati, con le testimonianze di sindaci, sfollati, tecnici, ma anche degli stessi cittadini e delle imprese local per comprendere quelli che sono ancora dei problemi irrisolti.

I terremotati, infatti, ancora oggi vivono in camera d’hotel, container e casette prefabbricate. C’è ancora tanto, tantissimo da fare; a cominciare dal ripristino della viabilità fino alle infrastrutture è molto indietro.