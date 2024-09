Riccardo Iacona torna con una nuova puntata di Presa Diretta, il programma giornalistico e di inchiesta trasmesso in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 29 settembre 2024.

Presa Diretta stasera 29 settembre 2024: temi e anticipazioni su Rai3

Domenica 29 settembre 2024 dalle ore 20.35 torna il viaggio inchiesta di Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona e trasmesso in prime time su Rai3. Come sempre al centro del programma temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità di strettissima attualità. La puntata inizia con un reportage nelle discoteche dell’Emilia-Romagna: un viaggio alla scoperta del mondo della notte e delle discoteche tra droghe, alcol, drammatiche richieste al 118 e attività di soccorso dei sanitari. Quali sono le conseguenze di questi abusi? Un viaggio tra spiagge, discoteche, presìdi medici, pronto soccorso e postazioni delle forze dell’ordine. Un tema molto attuale che trova riscontro in studio con un confronto diretto con Arianna Terrinoni, la neuropsichiatra infantile del dipartimento di Neuroscienze e salute mentale del Policlinico Umberto I di Roma e Laura Pigozzi, la psicoanalista e autrice del libro “L’età dello sballo”.

La puntata di PresaDiretta prosegue con l’inchiesta “Età biologica“. Negli ultimi 10 anni sono in crescita i casi di tumori tra i giovani adulti. Le telecamere del programma hanno attraversato l’Italia entrando nei reparti di oncologia, raccogliendo storie di pazienti, medici e ricercatori. Quali sono le cause legati a questo boom di tumori? Secondo alcuni studio ci potrebbero essere i cibi ultraprocessati e gli inquinanti, fattori di rischio e stili di vita. Dati alla mano l’ospedale Humanitas di Milano negli corso degli ultimi 10 anni ha preso in cura 500 pazienti under 50 con una diagnosi di cancro del colon retto. Si tratta di “tumori a esordio precoce”, che spesso risultano anche più maligni.

#PresaDiretta indaga sul drammatico aumento dei tumori negli under 50; nella prima parte della puntata, reportage esclusivi sui giovani e l’abuso di sostanze. 📌 “Età biologica” QUESTA SERA alle 20.35 su #Rai3 e #RaiPlay. pic.twitter.com/EP4nrYkP4g — Presa Diretta (@Presa_Diretta) September 29, 2024

Presa Diretta, la puntata di stasera: 29 settembre

L’inchiesta di Presa Diretta dal titolo “Età biologica” prosegue nei reparti di Oncologia dei maggiori ospedali italiani, dal Niguarda di Milano, al Pascale di Napoli, da Orbassano (Torino) a Siena, fino ai laboratori dell’IFOM (Istituto di oncologia molecolare) dell’Airc di Milano. Dall’Italia all’America, per la precisione all’Harvard Medical School di Boston o al Dana Farber Cancer Institute considerato il padre della chemioterapia intelligente contro il tumore al seno metastatico. E ancora: le telecamere di “PresaDiretta” sono entrate anche nello stabilimento dell’azienda di biotecnologie Moderna a Norwood, vicino Boston. Qui si producono vaccini personalizzati a Rna messaggero, costruiti su misura del singolo paziente contro il melanoma. “Età biologica” è un racconto di Riccardo Iacona con Cecilia Carpio, Daniela Cipolloni, Elena Marzano, Emilia Zazza, Matteo Delbò, Paolo Martino, Massimiliano Torchia.

L’appuntamento con Presa Diretta è la domenica in prima serata su Rai3.