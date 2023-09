Con la fine dell’estate ormai imminente e l’avvicinarsi dell’autunno, tornano sul piccolo schermo i programmi più seguiti dal pubblico a casa, quelli invernali per intenderci. Fra questi c’è anche Presa Diretta, una delle trasmissioni di inchiesta di maggior successo degli ultimi anni. La nuova stagione sta per prendere il via e, come sempre, toccherà e approfondirà temi importanti, sia di interesse nazionale che internazionale. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo adesso che i nastri di partenza stanno per essere tagliati.

Presa Diretta: il conduttore e i temi principali della stagione 2023/24

Nulla cambia al timone di Presa Diretta 2023/24, dove troveremo ancora una volta il giornalista Riccardo Iacona. Niente di nuovo anche per quanto riguarda l’importanza e la corposità dei temi trattati in studio, che comprenderanno i fatti di cronaca e le tendenze di questo periodo.

Intervistato dal settimanale Telepiù, Riccardo Iacona ne ha anticipati alcuni. Si parlerà della guerra che da oltre un anno sta sconvolgendo l’Ucraina con focus sul terribile caso dei bambini deportati in Russia, dei problemi dell’ambiente e delle leggi europee per tentare di risolverli, dei cambiamenti climatici sempre più evidenti, di auto elettriche e delle polemiche sorte intorno ad esse, di migranti e del fenomeno migratorio in genere e dell’inflazione alle stelle.

Si comincerà con l’alluvione che ha recentemente devastato l’Emilia Romagna, argomento della prima puntata del talk. Dunque, come potete vedere, la carne al fuoco è tanta e anche all’alba di questa stagione Presa Diretta sembra avere tutte le carte in regola per appassionare gli spettatori italiani.

Quando e dove vederlo in TV

Presa Diretta riapre i battenti Lunedì 4 Settembre in prima serata su Rai Tre. Tutto lascia prevedere che per la stagione 2023/24 la terza delle reti Rai abbia intenzione di continuare a dare ampio spazio alla tv di inchiesta e al reportage, da sempre uno dei suoi punti di forza.