Torna il Premio Strega 2024, la kermesse letteraria, evento mondano e fenomeno di costume che ha il potere di trasformare ogni libro vincitore in un best-seller. La cerimonia di premiazione è trasmessa in diretta in tv: ecco quando e dove vederlo!

Premio Stega 2024, quando e dove vederlo in tv

Il Premio Strega 2024 entra nel vivo con la premiazione finale trasmessa giovedì 4 luglio 2024 dalle ore 23.00 su Rai 3. La kermesse letteraria giunta alla sua 78esima edizione è diventata oramai un appuntamento fisso non solo per gli amanti della lettura, ma anche per il grande pubblico.

Il premio letterario, infatti, nel corso degli anni è diventato un evento mondano, ma anche un fenomeno di costume capace di trasformare ogni libro vincitore in un best-seller. La diretta della finale del Premio Strega 2024 è affidata anche quest’anno alla conduzione di Geppi Cucciari e Pino Strabioli dalla splendida Villa Giulia, a Roma.

Una serata all’insegna della leggerezza, ma anche di contenuti e messaggi importanti che Geppi Cucciari e Pino Strabioli mescoleranno con grande ironia e garbo. Ma chi sono i candidati finalisti?

Si avvicina la serata finale del #PremioStrega2024! Giovedì 4 luglio sarà trasmessa su @RaiTre (ore 23) dal @VillaGiuliaRm. Conducono @GeppiC e @pinostra. Segui in diretta lo spoglio dei voti fino alla proclamazione del libro vincitore! pic.twitter.com/wmOSICIxh1 — PremioStrega (@PremioStrega) July 2, 2024

Premio Stega 2024, candidati e scrittori finalisti

I finalisti del Premio Strega 2024 sono sei. Si tratta di:

Paolo Di Paolo – Romanzo senza umani (Feltrinelli)

Donatella Di Pietrantonio – L’età fragile (Einaudi)

Tommaso Giartosio – Autobiogrammatica (minimum fax)

Raffaella Romagnolo – Aggiustare l’universo Mondadori)

Chiara Valerio – Chi dice e chi tace (Sellerio)

Dario Voltolini – Invernale (La nave di Teseo)

Durante la premiazione finale le parole dei sei libri finalisti si intrecciano con le immagini girate per l’occasione nei luoghi dei sei romanzi candidati alla vittoria grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale e ad una ricostruzione speciale fatta dai lettori. Non mancheranno le incursioni di Geppi Cucciari in platea tra ospiti prestigiosi e abiti di gala. Quest’anno un ricordo speciale dedicato a Mario Soldati, scomparso 25 anni fa.

L’appuntamento con la premiazione finale del Premio Strega 2024 è dalle ore 23 su Rai3 per scoprire il nome del libro vincitore della 78esima edizione!