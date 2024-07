Premio Strega 2024, il vincitore è Donatella Di Pietrantonio con “L’età fragile”

L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio è il libro vincitore del Premio Strega 2024. Ecco i finalisti e le dichiarazioni della vincitrice poco dopo la vittoria della LXXVIII edizione del premio letterario assegnato annualmente all’autore di un libro pubblicato in Italia.

Vincitore Premio Strega 2024: il trionfo de “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio

Con 189 voti “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio è il libro vincitore della LXXVIII edizione del Premio Strega 2024. Il libro, pubblicato dalla casa editrice Einaudi, era tra i favoriti alla vittoria finale sin dalla vigilia del premio letterario assegnato in diretta su Rai3 da Geppi Cucciari e Pino Strabioli dalla splendida cornice di Villa Giulia, a Roma. “L’età fragile” racconta una storia vera: il femminicidio doppio di Tamara Gobbo e Diana Olivetti uccise nei boschi del monte Morrone in Abruzzo nell’agosto del 1997.

La vincitrice Donatella Di Pietrantonio una volta premiata ha dedicato il premio alle donne: «userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi mi trovo a considerare non più scontati».

Si è appena concluso lo spoglio della seconda e ultima votazione del Premio Strega, che ha proclamato Donatella Di Pietrantonio, con il romanzo «L’età fragile» (Einaudi), vincitrice della LXXVIII edizione. pic.twitter.com/dSfh4qKK6U — PremioStrega (@PremioStrega) July 4, 2024

Chi è Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega 2024

Classe 1962, Donatella Di Pietrantonio è nata ad Arsita, in provincia di Teramo e oggi vive a Penne, un borgo in provincia di Pescara, dove lavora dentista pediatrica. Dopo aver conseguito la laurea in Odontoiatria nell’Università degli Studi dell’Aquila, nel 2011 debutta come scrittrice con il primo romanzo dal titolo “Mia madre è un fiume” per cui riceve il Premio Letterario Tropea e il Premio John Fante Opera Prima.

Nel 2013 esce il secondo romanzo “Bella mia” fortemente influenzato dal terribile terremoto del 2009; un’opera in cui parla di abbandono, perdita e lutto, con cui viene candidata al Premio Strega. Il libro riceve il Premio Brancati. Seguono “L’Arminuta” uscito nel 2017 e “Borgo Sud” nel 2020.

Premio Stega 2024, candidati, finalisti e classifica finale

La classifica finale del Premio Strega 2024 che ha visto vincitore “L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio con 189 voti ha visto classificato al secondo posto con 143 voti “Invernale” di Dario Voltolini. Al terzo posto Chiara Valerio per “Chi dice e chi tace” (Sellerio) con 138 voti seguita da Raffaella Romagnolo con “Aggiustare l’universo” (Mondadori) con 83 voti. Chiudono la classifica: Paolo Di Paolo per “Romanzo senza umani” con 66 voti, Tommaso Giartosio per “Autobiogrammatica” con 25 voti.