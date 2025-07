Torna il Premio Biagio Agnes 2025 su Rai1: tutti i vincitori della XVII edizione del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione.

Premio Biagio Agnes 2025, quando in tv

Stasera, martedì 1 luglio 2025, in seconda serata su Rai1 va in onda la XVII edizione del Premio Biagio Agnes 2025 – Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione. A presentare l’evento dalla splendida cornice di Piazza di Spagna a Roma ritroviamo Mara Venier e Alberto Matano. Come sempre il Premio Biagio Agnes premia la passione e talento, ma anche il rigore e la serietà, nel rispetto di una professione che, raccontando la realtà senza condizionamenti, costituisce uno dei cardini della democrazia. Tantissimi gli ospiti protagonisti rappresentanti delle istituzioni, ma anche grandi professionisti dell’informazione, dello spettacolo e della cultura. Una speciale occasione per approfondire i grandi temi dell’attualità ma anche di intrattenimento con grandi ospiti.

La giuria del Premio Biagio Agnes, presieduta da Gianni Letta, ha designato i premiati individuando i migliori professionisti che hanno saputo decifrare e divulgare la complessità di piccole e grandi storie, raccontando l’Italia e il mondo utilizzando con efficacia e puntualità i linguaggi più diversi, dalla carta stampata alla tv, dai nuovi linguaggi alla radio e alla letteratura.

Premio Biagio Agnes 2025, i vincitori e premiati

L’edizione 2025 del Premio Biagio Agnes ha consegnato a Fiorenza Sarzanini il Premio Carta Stampata, mentre il Premio Divulgazione Culturale è stato assegnato a Aldo Cazzullo – inviato speciale ed editorialista del Corriere della Sera e conduttore su La7 di “Una giornata particolare”. Tra i premiati anche Carlo Conti vincitore del Premio per la Televisione dopo un anno di grandi successi culminato con la 75esima edizione del Festival di Sanremo. La migliore trasmissione dell’anno è Belve di Francesca Fagnani, mentre “Il Conte di Montecristo” ha vinto il Premio Fiction. E ancora: Premio Speciale a Alberto Puoti, giornalista politico di RaiNews24, mentre Alessandra Ricciardi ha ricevuto il Premio Giornalista Economico.

A seguire tutti i vincitori del Premio Biagio Agnes 2025:

Premio Carta Stampata: Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera

Divulgazione Culturale: Aldo Cazzullo, Corriere della Sera e La7

Premio per la Televisione: Carlo Conti

Speciale: Alberto Puoti, RaiNews24

Trasmissione dell’anno: Francesca Fagnani, Belve, Rai2

Premio Fiction: “Il Conte di Montecristo” miniserie tv;

Giornalista Economico: Alessandra Ricciardi, Italia Oggi

Premio Giubileo: Fabio Marchese Ragona, Gruppo Mediaset e Il Giornale

Generazione Digitale-Podcast: Martina Pennisi, Corriere.it

Premio Saggista Scrittore: Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella per il libro: Governare le fragilità, Mondadori 2025

Come ogni anno la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di Studio al primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università Luiss Guido Carli di Roma.