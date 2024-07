Premio Biagio Agnes 2024: dove e quando vederlo in tv

Appuntamento da non perdere con il Premio Biagio Agnes che ha raggiunto la 16esima edizione. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta lo scorso 21 giugno ma sarà trasmessa anche in tv. Scopriamo insieme quando e chi sono stati i premiati.

Premio Biagio Agnes: quando in tv e conduttori

Come ogni anno, il Premio Biagio Agnes (Premio Internazionale di Giornalismo e Informazione) vuole dare un riconoscimento a chi si è distinto nel mondo dell’informazione e della comunicazione. La cerimonia si è svolta il 21 giugno in piazza del Campidoglio a Roma ed è stata ripresa dalla Rai. Lunedì 8 luglio 2024, in seconda serata con inizio alle 23.35 su Rai1, andrà infatti in onda la premiazione. A condurre ci sono Mara Venier e Alberto Matano. Inoltre ci sarà uno speciale TgR sull’evento andrà in onda sabato 13 luglio alle 11.05 su Rai3.

🏆In Campidoglio, a Roma, la 16esima edizione del premio intitolato al giornalista e direttore generale della Rai Biagio Agnes.⏰Uno speciale Tgr sull'evento andrà in onda sabato 13 luglio alle 11.05 su @RaiTre e @RaiPlay.🗓️22 giugno

Il premio è anche un evento che vuole valorizzare e premiare la professione giornalistica in ogni suo aspetto, con la partecipazione di grandi ospiti musicali e della televisione. A vincere il Premio Radio-Tv 2024 (ritirato da Renzo Arbore) è stato la Rai che quest’anno festeggia il centenario della Radio e i 70 della Televisione. La fiction ‘Un professore‘ ha conquistato il Premio Fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi saliti sul palco. Il Premio Divulgazione Scientifica invece è stato assegnato a Barbara Carfagna, conduttrice del programma di Rai1 ‘Codice La vita è digitale‘.

Gli altri premiati

E ancora, il Premio Stampa Estera è andato all’Associazione della Stampa Estera in Italia mentre quello della Carta Stampata al giornalista parlamentare e vicedirettore de ‘Il Foglio‘, Salvatore Merlo e all’inviato speciale di ‘Avvenire’, Nello Scavo. Il Premio Generazione Digitale Podcast è andato a Justine Bellavita e a Mia Ceran per il podcast di Will Media ‘The Essential‘. Lo storico Francesco Perfetti conquista il Premio Informazione Culturale, mentre Giulio Leoni si porta a casa il Premio Saggista e Scrittore per il libro ‘Mameli. Un grande romanzo storico sull’Inno che fece l’Italia‘. Federico Rampini ha vinto il Premio Giornalista Scrittore per il suo ultimo reportage di viaggio ‘La speranza africana‘, mentre Officina della Comunicazione si aggiudica il Premio Documentari Culturali. Il Premio Giovani Giornalisti è andato a Francesco Bechis, cronista politico del quotidiano ‘Il Messaggero‘.