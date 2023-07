Tutto pronto per il Premio Biagio Agnes 2023, il prestigioso riconoscimento giunto alla sua XV edizione condotto anche quest’anno da Mara Venier e Alberto Matano. Ecco tutto quello c’è da sapere: quando in tv, gli ospiti e le anticipazioni.

Premio Biagio Agnes 2023, quando in tv ed ospiti

Il Premio Biagio Agnes 2023 torna in tv. La XV edizione del riconoscimento, promosso dalla Fondazione Biagio Agnes, si è svolto venerdì 23 giugno 2023 nella splendida cornice di Piazza del Campidoglio a Roma dinanzi al presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola premiata con il Premio per le Istituzioni Europee. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in tv martedì 4 luglio in seconda serata su Rai1 con la conduzione di Mara Venier e Alberto Matano. Anche quest’anno il premio attribuisce i riconoscimenti a personalità che incarnano i principi più autentici della corretta informazione e sul palcoscenico si alterneranno alti rappresentanti delle istituzioni e i grandi professionisti dell’informazione, dello spettacolo e della cultura, alternando momenti di riflessione, di intrattenimento e di musica.

Tantissimi gli ospiti della serata, tra cui segnaliamo: Al Bano, Fausto Leali, Arisa. L’edizione 2023 del Premio Biagio Agnes vede tra i premiati molte professioniste: un riconoscimento al talento e all’impegno delle donne, in una società ancora lontana dalla parità di genere.

Premio Biagio Anges 2023, i vincitori

Tra i vincitori della XV edizione del Premio Biagio Agnes 2023 ci sono: gli inviati Stefania Battistini del Tg1, e Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera premiato con il Premio Reporter di guerra. E ancora: Francesca Paci, cronista de La Stampa, impegnata nel racconto della lotta delle donne iraniane per la libertà e il riconoscimento dei diritti, riceverà il Premio Carta Stampata. Il Premio per la Televisione è assegnato a Fiorello per il grandissimo successo di “Viva Rai 2!”, mentre il Premio Generazione Streaming è consegnato alla serie cult “Mare fuori“.

Il Premio Fiction, invece, è assegnato “Il nostro generale”, la serie televisiva in onda su Rai 1 interpretata da Sergio Castellitto, dedicata al ricordo del generale Dalla Chiesa, mentre il Premio Cinema ha visto trionfare il regista Pupi Avati per il film “Dante”, un appassionato ritratto del grande poeta. Il Premio Saggista e Scrittore è stato assegnato al giurista Sabino Cassese per la pubblicazione “Amministrare la nazione. La crisi della burocrazia e i suoi rimedi” sui fattori di crisi e i possibili rimedi della macchina amministrativa. Il Premio per la Divulgazione Scientifica è stato assegnato alla giornalista del Corriere della Sera Margherita De Bac, mentre il Premio Generazione Podcast e il Premio per la Radio sono stati consegnati a Cecilia Sala, giornalista de Il Foglio, Chora Media. Infine il Premio Generazione Digitale a Silvia Boccardi di Will Media.

La giuria del Premio Biagio Agnes, presieduta da Gianni Letta, è composta da Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Carlo Bartoli, Stefano Folli, Luciano Fontana, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Danda Santini, Roberto Sergio, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò.