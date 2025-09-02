Alfa con “A me mi piace” è il vincitore del Power Hits Estate 2025 di Rtl 102.5. Lo show musicale, ideato da Lorenzo Suraci, imprenditore e produttore discografico, dal 1987 presidente di RTL 102.5, ha regalato una serata all’insegna della grande musica italiana con i tormentoni dell’estate 2025.

Alfa vince il Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5

“Per me oggi è una giornata bellissima, che illumina l’estate più bella della mia vita“. Con queste parole Alfa ha ricevuto il premio del Power Hits Estate 2025 di Rtl 102.5, l’evento musicale ideato da Lorenzo Suraci e condotto da Paola Di Benedetto e Matteo Campese. Nonostante qualche problema tecnico causato dalla pioggia battente, la serata – evento all’Arena di Verona ha incoronato la canzone regina dell’estate 2025. Lo show ha visto alternarsi nella splendida cornica dell’Arena tutte le hit che hanno conquistato le classifiche e l’AirPlay radiofonico durante la stagione estiva. La canzone più ascoltata e votata dell’estate 2025 dagli ascoltatori è stata “A me mi piace” di Alfa featuring Manu Chao. Una canzone frizzante e dal ritornello travolgente che ha permesso al giovane cantautore di superare i confini nazionali collaborando con il cantautore spagnolo Manu Chao di cui ha ripreso “Me gustas tú”, vecchio tormentone dell’estate 2001.

Tra i premiati anche ANNA che con la sua “Désolée”, un concentrato di reggaeton ed elettronica, ha vinto il premio per il singolo più venduto durante l’estate 2025.

💥 Il momento è arrivato. La canzone vincitrice di #RTL1025phe25 è #AMeMiPiace di Alfa 🏆 pic.twitter.com/v4RXo7lZKn — RTL 102.5 (@rtl1025) September 1, 2025

Power Hits Estate 2025, tutti i cantanti premiati

Non solo Alfa tra i premiati del Power Hits Estate 2025, visto che durante la lunga serata all’Arena di Verona sono stati consegnati anche altri riconoscimenti alle canzoni che, più di tutte, hanno fatto cantare, ballare ed emozionare il pubblico italiano. Tra i cantanti premiati durante la serata ci sono: