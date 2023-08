Cresce l’attesa per il Power Hits Estate 2023, il grande evento musicale più atteso dell’estate italiana organizzato da RTL 102.5, che si terrà Martedì 29 agosto nella magica cornice dell’Arena di Verona. Lo show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell’estate del 2023. Ma andiamo a vedere tutte le novità di questa edizione, in particolare il cast stellare con i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco.

Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5: dove e quando

Il prossimo 29 agosto 2023 verrà proclamato il Power Hit dell’estate 2023, ovvero la canzone che si aggiudicherà il prestigioso premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, durante lo show live della prima radiovisione d’Italia, in diretta dalla magnifica cornice dell’Arena di Verona. Anche questa edizione ha visto la collaborazione fra RTL 102.5 ed EarOne, società che pubblica i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102.5.

La settima edizione del Power Hits Estate all’Arena di Verona ha fatto registrare il tutto esaurito già pochi giorni dopo l’apertura delle vendite. Sarà possibile seguire l’evento musicale a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8. L’hashtag ufficiale del Power Hits Estate 2023 è #RTL1025phe23

Il cast con i cantanti che si esibiranno sul palco del Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5

Sul palco del Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5, saliranno per esibirsi sulle note dei loro brani i cantanti più amati e ascoltati dal pubblico. Ascolteremo i brani di:

ACHILLE LAURO E ROSE VILLAIN

ALFA

ANGELINA MANGO

BLANCO

BOOMDABASH FT. PAOLA & CHIARA CICCIO MEROLLA

COEZ E FRAH QUINTALE

COLAPESCE DIMARTINO

CRISTIANO MALGIOGLIO FT. BUNGARO EMMA

ERNIA CON BRESH E FABRI FIBRA

FABIO ROVAZZI E ORIETTA BERTI

FEDEZ, ANNALISA, ARTICOLO 31

IRAMA E RKOMI

JAIN

LAZZA

LEVANTE

MARCO MENGONI E ELODIE

MERK & KREMONT

MR. RAIN E SANGIOVANNI

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

PURPLE DISCO MACHINE E KUNGS

RHOVE

ROCCO HUNT SOPHIE AND THE GIANTS

TANANAI

THE KOLORS

TOMMASO PARADISO & BAUSTELLE

YUNGBLUD

Ovviamente non mancheranno grandi sorprese, con tanti altri artisti italiani e internazionali.

I premi

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, verranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI E SIAE: