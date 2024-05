Chi è uscito nella Semifinale di Amici 23? Chi ha dovuto abbandonare i sogni di vincere il talent di Maria De Filippi? Ebbene per via di un nuovo colpo di scena non c’è stato alcun eliminato nella puntata in onda su Canale 5 domenica 12 maggio. Ecco perché e cosa è accaduto davvero durante la parte finale del talent in cui Maria era sola in studio con Sarah e Mida.

Chi è uscito nella Semifinale di Amici 23? Nessuno eliminato

Nuovo colpo di scena. Era impossibile scegliere tra Mida e Sarah. Entrambi meritavano di approdare in Finale. I giudici, dopo essersi riuniti, hanno chiesto alla produzione di mandare entrambi alla puntata del 18 maggio 2024 insieme a Petit, Holden, Marisol e Dustin. In questo modo la Finale sarà a sei. Lo spettacolo sarà sicuramente maggiore e le sfide più che mai accese. Decidere tra questi bravissimi ragazzi sarà però davvero difficilissimo.

Secondo alcuni i giudici hanno voluto lasciare la “patata bollente” al pubblico e non si sono voluti assumere la responsabilità di eliminare uno dei due concorrenti che sui social, per radio e nelle classifiche musicali stanno riscuotendo un grande successo con i loro singoli.

I finalisti di Amici 23, per chi non lo avesse capito, sono pertanto tutti e sei i ragazzi che hanno disputato la Semifinale. Ovvero:

Marisol

Dustin

Petit

Holden

Mida

Sarah

Chi si aspettava l’eliminazione di un cantante o di un ballerino è rimasto a bocca asciutta. Occorrerà attendere ancora una settimana per capire chi vincerà il programma, il circuito della danza e del canto.

Chi vincerà Amici 23?

Ora si apre il toto nomi su chi vincerà Amici 23. Fare un pronostico pare, quest’anno, più che mai difficile. Eppure c’è chi punta fin dall’inizio sulla vittoria di Holden, chi, invece, tifa Petit e chi sottolinea che Sarah dovrebbe alzare la coppa per via del meraviglioso percorso di crescita che ha fatto in questi mesi.