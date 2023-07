La musica italiana non sarebbe la stessa senza i Pooh, non trovate? In attività da decenni, la band è riuscita a mantenere inalterato il proprio successo superando mode, tempi e generazioni, un lusso di cui non tanti possono vantarsi.

Adesso arriva in tv il film documentario che celebra il famoso quartetto ripercorrendone le tappe salienti della lunga carriera e gli aspetti più significativi della vita privata. Si tratta di Pooh-Un attimo ancora, in onda nella prima serata (ore 21.20 circa) di Giovedì 27 Luglio su Rai Tre. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo per non lasciarsi cogliere impreparati.

Pooh-Un attimo ancora, il docufilm sulla storica band

Pooh-Un attimo ancora è un film documentario di Nicola Conversa del 2023. Con il contributo diretto degli stessi membri del complesso musicale, ovvero Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e il compianto Stefano D’Orazio, la pellicola passa in rassegna con immagini di repertorio ed interviste, i momenti più importanti della carriera artistica dei Pooh.

C’è spazio ovviamente, anche per Riccardo Fogli, che in passato fece parte del gruppo prima di lasciarlo per sempre all’epoca della chiacchieratissima relazione sentimentale con Patty Pravo.

La vita privata, persone e luoghi

Tutti i componenti dei Pooh sono legatissimi alle proprie origini e mantengono da sempre un legame molto stretto con le terre e i luoghi nei quali sono nati e cresciuti. Nel docufilm viene dato ampio risalto a tale aspetto, trattato parallelamente a quello professionale.

Allo stesso modo, si ripercorrono gli aspetti più personali e intimi delle esistenze di Facchinetti, Canzian, D’Orazio e Battaglia, uomini felici e realizzati al di là del lavoro e del successo, ma non esenti, come chiunque altro, da dolori e momenti di difficoltà. Dunque i fans dei Pooh (e non solo), non perdano l’occasione di conoscere meglio un pezzo significativo della storia musicale del nostro Paese grazie a Pooh-Un attimo ancora.