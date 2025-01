Pooh, noi amici per sempre: ospiti e quando in tv del concerto

In questi primi giorni dell’anno, Mediaset ha deciso di mandare in onda il concerto dei ‘Pooh, noi amici per sempre‘. Il gruppo, a distanza di 7 anni dall’ultimo concerto, è tornato insieme per ripercorrere oltre 50 anni di storia attraverso la musica. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e quando verrà trasmesso in tv.

Pooh, noi amici per sempre: il concerto arriva in tv

Era il 1962 quando a Bologna si formò un gruppo, inizialmente composto da 5 elementi, che decise di chiamarsi Jaguars. Solo nel 1966 una segretaria propose il nome Pooh perché affermava che Winnie the Pooh era famosissimo negli Stati Uniti. È l’inizio del successo del gruppo che ha venduto oltre 100 milioni di dischi e trionfato a Sanremo ’90 con ‘Uomini soli’. Ora i Pooh tornano insieme sul palco con il concerto ‘Pooh, noi amici per sempre‘ che andrà in onda sabato 4 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

“Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano”, e i Pooh hanno deciso di riunirsi per cantare i loro successi davanti al pubblico riproponendo una versione inedita dello storico brano del 1966 ‘Amici per sempre’. Dall’incantevole Piazza San Marco a Venezia, lo spettacolo vedrà la partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker e tanti ospiti. Tra questi il trio de Il Volo e Patty Pravo che ha duettato esibendosi nella con “Noi due nel mondo e nell’anima”.

Il concerto dei Pooh è stato anche un’occasione speciale per rendere omaggio a Stefano D’Orazio, storico batterista della band scomparso nel 2020.

Da chi è composto il gruppo

Per 36 anni, dal 1973 al 2009, i Pooh sono stati formati da Roby Facchinetti (tastiera e voce principale), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D’Orazio (batteria e, occasionalmente, flauto). Mentre il bassista Riccardo Fogli nel 1973 ha lasciato il gruppo per intraprendere la carriera da solista, ritornando a farvi parte in occasione della tournée.