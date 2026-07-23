Che cosa accadde realmente agli abitanti di Pompei durante le ultime ore prima della distruzione della città? E soprattutto: qualcuno riuscì a mettersi in salvo dall’eruzione del Vesuvio? Sono queste le domande al centro di Pompei: Fuori dal tempo con Tom Hiddleston, la nuova docu-serie di National Geographic disponibile su Disney+ in Italia dal 23 luglio 2026.

Composta da tre episodi, la produzione non si limita a raccontare la catastrofe del 79 d.C., ma prova a ricostruire le scelte, le paure e il destino di alcune persone realmente vissute all’ombra del Vesuvio. Tom Hiddleston accompagna il pubblico in un’indagine storica che unisce archeologia, testimonianze, analisi scientifiche e ricostruzioni cinematografiche.

Di cosa parla Pompei: Fuori dal tempo

La docu-serie segue Tom Hiddleston mentre cerca di rispondere a una domanda apparentemente semplice: era davvero impossibile sopravvivere alla distruzione di Pompei?

L’attore ripercorre le ultime 24 ore dell’eruzione del Vesuvio, osservando i reperti e le tracce lasciate dagli abitanti della città. Con l’aiuto di archeologi, storici, geologi ed esperti di gestione delle emergenze, ricostruisce ciò che potrebbe essere accaduto prima e durante la catastrofe.

La serie mette in discussione l’immagine di una popolazione condannata fin dal primo istante. L’eruzione si sviluppò nel corso di diverse ore e molte persone ebbero il tempo di prendere una decisione: partire immediatamente, restare nelle proprie case, cercare i familiari oppure aiutare gli altri. Scelte compiute senza conoscere la reale portata di ciò che stava accadendo.

Le tre storie raccontate nella docu-serie Pompei: Fuori dal tempo con Tom Hiddleston

Il racconto si concentra principalmente su tre figure, ricostruite attraverso reperti, iscrizioni, graffiti e nuove interpretazioni archeologiche.

Avianius, il giovane apprendista

Avianius è un adolescente che lavora come apprendista presso un fabbro. La sua storia rappresenta quella dei ragazzi costretti a diventare adulti nel giro di poche ore, davanti a un evento capace di cancellare ogni certezza.

Il suo percorso permette alla serie di mostrare Pompei dal punto di vista delle persone comuni: lavoratori, artigiani e giovani che conducevano una vita lontana dai palazzi degli imperatori e dai grandi avvenimenti politici.

Iulia Felix, la donna d’affari di Pompei

Iulia Felix è una ricca e indipendente imprenditrice pompeiana. Possedeva una grande proprietà, parte della quale veniva concessa in affitto, e gestiva ambienti destinati all’ospitalità e alle attività commerciali.

Durante l’eruzione, la donna avrebbe dovuto decidere non soltanto come proteggere se stessa, ma anche come comportarsi nei confronti delle persone presenti nella sua proprietà. La sua vicenda mostra il ruolo economico e sociale che alcune donne potevano avere nell’antica città romana.

Il misterioso pretoriano

La terza storia riguarda un veterano legato alla Guardia pretoriana, il corpo militare incaricato di proteggere l’imperatore. La sua esperienza gli avrebbe permesso di comprendere più rapidamente il pericolo e di guidare altre persone durante l’emergenza.

Attraverso questi tre protagonisti, la docu-serie racconta esperienze molto diverse: quella di un adolescente, di una donna economicamente potente e di un soldato abituato ad affrontare situazioni di crisi.

Una Pompei vista non soltanto come morte e distruzione

Pompei: Fuori dal tempo cambia il punto di vista rispetto ai tradizionali documentari dedicati all’eruzione del Vesuvio. Il centro del racconto non è soltanto il vulcano, ma la popolazione che si trovò improvvisamente davanti alla catastrofe.

La serie cerca di restituire un’identità alle persone spesso ricordate solamente attraverso i calchi, gli scheletri e gli oggetti ritrovati sotto la cenere. Dietro ogni reperto poteva esserci una famiglia, un lavoro, un progetto oppure una persona che tentava di iniziare una nuova vita.

Il risultato è un racconto sulla resilienza, sul sacrificio e sulla sopravvivenza, nel quale Pompei diventa anche uno strumento per riflettere sulle moderne calamità naturali e sulle crisi umanitarie.

Qual è il ruolo di Tom Hiddleston?

Tom Hiddleston non interpreta un personaggio dell’antica Roma. Nella serie appare nei panni di se stesso e agisce come una sorta di detective del tempo, spostandosi tra gli scavi, gli esperti e le ricostruzioni cinematografiche.

La scelta dell’attore conosciuto in tutto il mondo per il personaggio di Loki non è casuale. Hiddleston coltiva da molti anni una forte passione per il mondo classico, per il greco e per il latino. Visitò Pompei per la prima volta nel 1998, quando aveva 17 anni, rimanendo profondamente colpito dalla possibilità di osservare da vicino ciò che fino a quel momento aveva studiato soltanto sui libri.

Il suo coinvolgimento rende il racconto più personale: Hiddleston non si limita a presentare le scoperte, ma prova a immedesimarsi nelle persone coinvolte e nelle decisioni che furono costrette a prendere.

Quante puntate sono e dove vedere Pompei: Fuori dal tempo

Pompei: Fuori dal tempo con Tom Hiddleston è composta da tre episodi. La docu-serie, prodotta da Plimsoll Productions per National Geographic, è disponibile in Italia su Disney+ dal 23 luglio 2026.

Il titolo originale della produzione è Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston. Sulla piattaforma italiana viene classificata nei generi drama, storia, catastrofi e docu-serie, con una classificazione consigliata per un pubblico dai 12 anni in su.

Perché vedere la docu-serie

Il principale punto di forza di Pompei: Fuori dal tempo è la capacità di trasformare un avvenimento conosciuto da tutti in un’indagine sulle persone.

Il Vesuvio rimane una presenza costante e minacciosa, ma il vero centro della storia sono gli abitanti: uomini e donne che, senza sapere come sarebbe finita quella giornata, dovettero scegliere se restare, fuggire oppure aiutare qualcuno.

La combinazione tra divulgazione, spettacolo e ricostruzione storica rende la serie accessibile anche a chi non è appassionato di archeologia. Tom Hiddleston guida lo spettatore in una Pompei meno distante e monumentale, restituendole la dimensione di una città viva, popolata da persone con paure e speranze sorprendentemente vicine alle nostre.