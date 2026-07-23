Ascolti tv 22 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il diritto di contare” contro “Temptation Island“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 22 luglio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Il diritto di contare” vs “Temptation Island”. Auditel del 22 luglio 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il diritto di contare” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il diritto di contare, il film del 2016 diretto da Theodore Melfi, basato sull’omonimo libro di Margot Lee Shetterly, ha emozionato 1.648.000 spettatori pari allo 12.7% di share.
Su Rai 2: Boston Blue, la serie tv poliziesca statunitense prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg ha attirato l’attenzione di 520.000 spettatori pari al 3.8%.
Rai 3: Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale ha informato 714.000 spettatori pari allo 5% di share.
Rete 4: Il corriere – The Mule, il film del 2018 diretto e interpretato da Clint Eastwood con Bradley Cooper ha appassionato 531.000 telespettatori pari ad uno share del 3.9%.
Canale 5: Temptation Island, la sesta puntata del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha incollato alla tv 3.739.000 spettatori con uno share del 31.6%.
Italia 1: Chicago P.D., la serie tv statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha coinvolto 847.000 spettatori con il 6.2% di audience.
La7: La giusta distanza, il programma di Roberto Saviano che mostra come destini apparentemente lontani possano sfiorarsi e influenzarsi ha interessato 439.000 spettatori con il 3%.
Tv8: Operation Fortune, il film del 2023 diretto da Guy Ritchie con Jason Statham e Aubrey Plaza ha tenuto col fiato sospeso 409.000 spettatori con il 3% di share.
Nove: Best Weekend, il programma che vede Francesco Panella visitare quattro città con lo scopo di di organizzare il miglior fine settimana con un budget prestabilito ed economico ha incuriosito 310.000 spettatori (2.2%).
Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.
- L’Eredità Summer: 2.663.000 spettatori con il 17.2% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.381.000 spettatori con il 28.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 luglio 2026
RAI 1
- Capri: 1.118.000 spettatori con il 12.1%;
- Vita in diretta: 883.000 spettatori con l’11.6% nella parte chiamata Start dalle 16:12 alle 17:02, 1.288.000 spettatori con il 16.5% nella presentazione dalle 17:05 alle 17:29 e 1.532.000 spettatori con il 19.8% dalle 17:29 alle 18:36.
CANALE 5
- Beautiful: 1.923.000 spettatori con il 17.4% di share;
- Forbidden Fruit: 2.141.000 telespettatori pari al 21.1%;
- Be My Sunshine: 1.743.000 spettatori pari al 20.6%;
- Far Away: 1.926.000 spettatori con il 25% di share.
- Tutto per la mia Famiglia: 1.620.000 telespettatori pari al 21%.