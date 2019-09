Pomeriggo 5: Guendalina Canessa fra Interrante e Damante?

Guendalina Canessa fra Interrante e Damante? A Pomeriggio 5, nella puntata di martedì 24 settembre 2019, si è parlato di un possibile ritorno di fiamma fra Guendalina e il suo ex marito, Daniele Interrante. Subito dopo la puntata, non avendo potuto chiarire il gossip in trasmissione, su Instagram l’ex gieffina ha poi parlato del gossip con Andrea Damante. Ecco tutte le news.

Pomeriggio 5: Guendalina Canessa parla di Daniele Interrante

A Pomeriggio 5, nella puntata della trasmissione di Barbara d’Urso in onda nel pomeriggio di martedì 24 settembre 2019, Guendalina Canessa ha parlato di Daniele Interrante e risposto a tutte le domande sul suo ex marito. Gli esperti di gossip, infatti, le hanno chiesto come mai avesse postato numerose Stories su Instagram insieme a lui e se fossero tornati insieme.

Senza alcun problema la Canessa ha spiegato di essere stata in vacanza con Interrante e la figlia e di essersi divertita molto. L’ex gieffina ha poi espresso un concetto molto chiaro per lei, ma che nei fan ha sollevato qualche dubbio.

“Io sono innamorata di Daniele, ma non nel senso … non … come posso dirlo, sessualmente … io lo amo perché lui è la mia bambina … io vedo lui e vedo Cloe. Io lo amo per questo, siamo molto uniti e stiamo bene insieme“.

Insomma la Canessa e Interrante stanno insieme o no?

Guendalina Canessa Instagram: la verità sulla felpa di Andrea Damante

Non avendo potuto parlane in puntata, finita la trasmissione, ancora nei camerini della trasmissione di Barbara d’Urso, Guendalina ha poi raccontato su Instagram tutta la sua verità sulla storia con Andrea Damante.

Settimana scorsa era scoppiato il caos perché sui social era girato un gossip che li vedeva protagonisti. Secondo alcuni i due avevano passato una notte di fuoco insieme. Così, però, a quanto pare, non è stato. Eppure, come molti avevano ben notato, Guendalina indossava la felpa di Damante e si trovava nel suo terrazzino. Insomma l’occhio attento dei fan riesce a scovare qualsiasi dettaglio e a inchiodare tutti.

Cosa è accaduto? Secondo quanto detto dalla Canessa sui social Damante le si era avvicinato tempo fa, dopo la sua Stories in cui gli dava del co****ne per aver tradito Giulia De Lellis, per dirle che aveva ragione. L’ex tronista pentito di quanto accaduto con la fidanzata, senza insultarla aveva avvicinato Guendalina con gentilezza e aveva parlato con lei. Gesto molto apprezzato da quest’ultima.

Settimana scorsa, poi, in occasione della Milano Fashion Week Damante e i suoi amici si sono incontrati con la Canessa e i suoi amici. Tutti insieme sono finiti a casa di Damante. Qui, siccome Guendalina aveva un vestito alquanto scomodo e desiderava cambiarsi, l’ex tronista ha deciso di prestarle una felpa per far in modo che potesse stare più comoda e divertirsi insieme ai suoi amici.

Ad un certo punto, mentre tutti parlavano, Guendalina è uscita sul terrazzo e ha realizzato alcune Stories per condividere con le sue fan la sua beauty routine e regalare qualche codice sconto. La serata è però terminata a casa di un suo amico omosessuale. La Canessa ha smentito di aver dormito con Damante, ma ha anche assicurato che non gli ridarà più la felpa.