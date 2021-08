Pomeriggio Cinque quando inizia? Le vacanze di Barbara d’Urso, documentate sul suo profilo Instagram, stanno per terminare. Presto, molto presto, tornerà ad andare in onda il programma di Canale 5 che è solito tener compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì prima dell’orario di cena. Ecco tutte le prime news in merito.

Pomeriggio Cinque quando va in onda? Svelata la data

Siete in crisi d’astinenza da Pomeriggio Cinque? I mesi estivi sono sembrati lunghi senza Barbara d’Urso pronta a tenervi compagnia ogni pomeriggio feriale? Calma e sangue freddo. Ormai manca veramente poco al ritorno in tv della conduttrice.

La trasmissione sta scaldando i motori per tornare, più forte che mai, ad informare e intrattenere tutti i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset.

Per quando è fissato il debutto? Salvo cambiamenti dell’ultima ora il prossimo 6 settembre 2021 vedremo la prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio Cinque.

Quanto durerà il programma? Di cosa si parlerà? Tornerà così come lo abbiamo lasciato o vi saranno cambiamenti? Questa estate si è parlato a lungo di Pomeriggio 5, come di tutti i programmi condotti da Barbara d’Urso. I detrattori hanno a lungo scritto di una possibile retrocessione.

Nell’ultimo anno gli ascolti sono cambiati e i risultati sperati non sono arrivati. Si era scritto, dunque, per questi motivi, che la trasmissione sarebbe stata cancellata. Quando, con la presentazione dei palinsesti, ne è giunta la conferma del rinnovo, invece, si è a lungo parlato di un ridimensionamento.

Le ore in compagnia di Barbara d’Urso non saranno più le stesse? Probabile di no. Ci sarà meno tempo perché il palinsesto Mediaset è ricco di soap opera e altri programmi, ma la conduttrice saprà trasformare lo spazio a sua disposizione in qualcosa di unico e rendere il tempo ancor più scoppiettante.

Di cosa si parlerà a Pomeriggio Cinque?

Come sempre Barbara d’Urso si occuperà di cronaca e attualità seguendo le principali notizie del giorno. La conduttrice è abituata a stravolgere la sua scaletta e ad adattarsi al flusso di notizie live. Puntando dunque su questa sua capacità di tener aggiornati i telespettatori su quanto accade in Italia e nel Mondo, passando da un argomento all’altro, Mediaset ha deciso di chiederle di seguire maggiormente la cronaca e di continuare a ‘intrufolarsi’ anche nella politica aprendo dibattiti ad hoc anche con i vari protagonisti del momento.

Non mancheranno, sicuramente, gossip e argomenti più leggeri. Barbara d’Urso troverà sicuramente il modo di rallegrare la giornata a chiunque, tornato a casa dal lavoro, accenderà la televisione per rilassarsi in attesa della cena.

Il promo di Pomeriggio 5