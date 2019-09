Pomeriggio 5, Taylor Mega fidanzata? Ecco la verità | VIDEO MEDIASET

Nella prima puntata stagionale di Pomeriggio 5, Taylor Mega è entrata in studio sulle note della nuova canzone di Emma Marrone con un abito bianco molto sensuale. La giovanissima ed avvenente ragazza si è subito spacciata per single. Mentre, però, Barbara d’Urso voleva farla avvicinare a Gennaro Lillio, che lei aveva conosciuto nella casa del GF, il direttore di un noto settimanale ha messo in dubbio il fatto che l’ex isolana fosse single. Il motivo? Sul suo tavolo sono giunte foto di Taylor Mega con una persona. I due erano in atteggiamenti intimi. Taylor Mega è quindi fidanzata oppure no? La domanda non ha trovato risposta. La diretta interessata ha iniziato a sudare freddo e ha assicurato di volerci vedere bene prima di annunciare a tutti la nascita di relazioni amorose.

Per ora quindi l’unica cosa certa è che fra Taylor e Gennaro pare esserci solo una bella amicizia anche se il napoletano ha sempre detto di subirne il fascino. Ecco il video Mediaset di quanto accaduto nello studio di Canale 5.