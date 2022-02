A Pomeriggio 5 è andata in scena un’altra accesa discussione tra Paolo Brosio e la conduttrice Barbara d’Urso. Ancora una volta il tema scottante dell’acceso diverbio sono i vaccini e il Green Pass. La conduttrice ad un certo punto si è trovata costretta a zittire il giornalista in collegamento da casa, perchè non lasciava parlare gli altri ospiti tra cui un uomo di chiesa.

Pomeriggio 5: scontro tra Paolo Brosio e Barbara d’Urso

A Pomeriggio 5 nella puntata andata in onda oggi, lunedì 14 febbraio 2022, si parla della possibilità di adottare l’utilizzo del Green Pass anche per entrare in chiesa. In collegamento con lo studio di Barbara d’Urso c’è Don Salvatore, che appunto, sostiene “che in casi estremi andrebbe bene anche il Green Pass in chiesa se serve”.

Paolo Brosio nettamente in disaccordo con il parroco, sostiene che il Green Pass in chiesa non serve ma “bastano solo le distanze e l’utilizzo delle mascherine”. Brosio non fa interagire gli altri ospiti presenti in studio, non lasciandoli parlare ed esprimere la loro opinione.

Barbara d’Urso costretta a zittire Paolo Brosio

Ad un certo punto interviene la conduttrice di Pomeriggio 5 che si trova costretta ancora una volta a richiamare all’ordine Paolo Brosio. Più volte durante il dibattito Barbara d’Urso chiede a Brosio di “lasciar parlare anche gli altri, soprattutto Don Salvatore perchè non è abituato alla televisione e nemmeno a Paolo Brosio che non lascia parlare”.

Brosio continua parlare sopra gli altri senza lasciarli parlare, Barbara d’Urso rivolgendosi al giornalista gli dice: “Paolo fallo parlare”. Brosio inizia a sbeffeggiare la conduttrice facendole il verso e ripetendo quello che dice. “Lo sai che a me non piace togliere il microfono, lascia parlare Don Salvatore, non solo tu dici cose che nella tua mente hanno un senso, taci due minuti stai parlando con un uomo di chiesa, chiedo rispetto. Taci e lascia parlare un sacerdote” – dice la conduttrice a Brosio.

Rivolgendosi poi agli altri ospiti in studio la d’Urso dice: “Io non posso litigare in diretta con Paolo Brosio ogni volta”. Brosio continua a parlare e Barbara d’Urso a quel punto è costretta a farlo tacere: “Paolo sei capace di tacere due minuti o devo contro la mia volontà farti spegnere il microfono?”.

Video – Barbara d’Urso zittisce Paolo Brosio a Pomeriggio 5