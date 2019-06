Nuova lite, oggi a Pomeriggio 5, tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali. Nella puntata di questo venerdì 7 giugno 2019, infatti, la sportiva e la showgirl se le sono date – metaforicamente s’intende – di santa ragione. Il motivo? Ognuno pare accusare l’altra per l’aspetto fisico ma non solo (“trovo più stupida…”) e, ad un certo punto, la Cipriani, finisce anche in lacrime. Qui il video Mediaset con l’intera litigata tra le due, ospiti in studio da Barbara D’Urso.