“Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi”. Sono queste le prime parole che i telespettatori di Canale 5 stanno ascoltando in queste ore per la prima volta sulle reti Mediaset e sui social del gruppo televisivo. A parlare è la giornalista e conduttrice tv Myrta Merlino, nuovo acquisto di casa Mediaset, e che prende il posto di Barbara D’Urso alla guida del programma pomeridiano di Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Cambia la conduttrice ma non il titolo, il programma infatti continuerà a chiamarsi Pomeriggio Cinque.

Pomeriggio Cinque 2023, il promo con Myrta Merlino – Video

Myrta Merlino nel promo di lancio del nuovo Pomeriggio Cinque, si presenta fasciata in un tailleur rosa chiaro e con un telecomando in mano, strumento che utilizza per cambiare le immagini che si alternano sui diversi schermi dello studio. Nelle immagini si possono vedere fatti di cronaca e attualità come alluvioni, incendi ma anche incoronazione di Re Carlo III e red carpet del festival del cinema.

Le caratteristiche del promo

Dal promo del nuovo Pomeriggio Cinque si può intuire la nuova era del programma, e il netto e radicale cambio con il passato. Un promo semplice, senza fronzoli e senza alcun effetto speciale come eravamo abituati a quelli del passato con protagonista Barbara D’Urso. Un promo che molto probabilmente sposa la nuova linea editoriale del programma, volta all’informazione e poco al gossip, come più volte è stato ribadito dalla stessa conduttrice durante le ultime interviste rilasciate ai vari quotidiani.

Video – il promo di Pomeriggio Cinque 2023

Non resta quindi che aspettare il debutto di Pomeriggio Cinque 2023 – 2024, previsto per lunedì 4 settembre, perchè solo allora, dopo la messa in onda della prima puntata e con l’arrivo dei dati Auditel il girono seguente, potremmo realmente capire se il pubblico e gli ascolti tv premiano la nuova era di Pomeriggio Cinque e la sua nova conduttrice Myrta Merlino oltre che le nuove scelte editoriali evolute da Pier Silvio Berlusconi.