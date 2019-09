Pomeriggio 5: Elena Morali e Scintilla si sono lasciati? | Video Mediaset

Non è stata fatta chiarezza, ma a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso, parlando di gossip, ha cercato di capire cosa sia accaduto fra Elena Morali e Scintilla. Si sono lasciati? A quanto pare no. La showgirl ha detto che il comico non è andato via da casa sua. Oltre a ciò nemmeno lei ha lasciato l’appartamento dove vivevano insieme. Eppure alla d’Urso erano arrivate voci di una loro definitiva separazione per il tradimento di lei. Eppure Scintilla si trova ora in America. Ecco il video Mediaset.