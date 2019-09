Pomeriggio 5: Carmen Di Pietro rischia di cadere | Video Mediaset

A Pomeriggio 5, quest’oggi, 17 settembre 2019, Carmen Di Pietro ha rischiato di cadere mentre entrava in studio. La showgirl è inciampata nel nulla, perché a quanto detto da Barbara d’Urso per terra non c’era davvero niente. In studio si sono messi tutti a ridere. La più divertita è sembrata essere proprio la conduttrice. Per fortuna, però, nonostante i tacchi alti, la Di Pietro è riuscita a rimanere in piedi. Ecco il video Mediaset.