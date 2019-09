E’ un attimo e a Pomeriggio 5 i meridionali diventano “mer*idionali” (con una d di troppo…). E’ questa, infatti, la scritta – pupù spuntata all’interno di un servizio sul Sud, mandato in onda oggi dal programma di Canale 5. Scritta per cui, però, in diretta tv Barbara D’Urso si è subito scusata col pubblico a casa. “Ovviamente è stato un errore, vi chiedo scusa” le parole pronunciate a fine puntata dall’amata conduttrice televisiva. Ecco i video Mediaset con l’intervento della padrona di casa ed il relativo filmato ‘incriminato’, trasmesso in televisione questo giovedì 19 settembre 2019.